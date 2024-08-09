Лето продолжается на фестивале Лето.Парк.Кино

В 16:00 состоится показ мультфильма "Карлик Нос" (реж. Илья Максимов, 2003 г., 0+) о вечной силе любви и дружбы, которая всегда побеждает зло. Детская программа по традиции начнется с выступления юных артистов. Поучаствовать в творческом марафоне "Приоратская звездочка" можно, подав заявку в группе Паркового агентства https://vk.com/parkilenreg .



В 18:30 на летней эстраде для гостей фестиваля выступит Анна Шохина, лауреат множества российских и международных конкурсов, обладательница волшебного голоса. Анна исполнит всеми любимые песни и романсы.



Продолжится киносуббота в 19:00 фильмом "Осенний марафон". Грустная и философская драма Георгия Данелия о человеке, который по природе мягок и податлив, оказывается в плену чужих желаний.



В случае дождя для гостей фестиваля будет установлен навес. Теплые пледы, вкусная еда и, конечно, магия кино в Приоратском парке.

Вход свободный!