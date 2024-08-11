В Гатчине отключат холодную воду
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет о плановом прекращении холодного водоснабжения в Гатчине.
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с работами по устранению утечки, 12.08.2024г. с 09.00 до окончания работ будет прекращена подача холодного водоснабжения по следующим адресам:
г. Гатчина, ул. Рысева, завод «Бодегас», д. 29, 31, 32 (завод), 34, 38, 40 (баня), 43, 47, 34 (ФОК), 44, 46, 48, 54, в/ч 55603.
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 13.08.2024г. с 09.00 до окончания работ будет прекращена подача холодного водоснабжения по следующим адресам:
г. Гатчина, ул. Радищева, д. 3, 4А, 18;
Госпитальный переулок, д. 17;
ул. Красная;
ул. Соборная, д. 3, 3А, 7, 7А, 10Б кор.1, 10Б кор.2, 21;
ул. Достоевского, д. 2, 2А, 11, 23;
пр. 25 Октября, д. 1, 3, 5;
ул. Чкалова, д. 3, 15, 16, 17/2, 18, 19, 30, 66, 68, 71, 75А, 77/2, 79;
ул. Карла Маркса, д. 4, 6, 22;
ул. Володарского, д. 1, 10;
ул. Леонова, д. 17;
ул. Урицкого, д. 1 (поликлиника);
ул. Л.Шмидта, д. 4;
ул. Чехова, д. 8А, 9А;
мрн-н «Загвоздка».