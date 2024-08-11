В Гатчине отключат холодную воду

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с работами по устранению утечки, 12.08.2024г. с 09.00 до окончания работ будет прекращена подача холодного водоснабжения по следующим адресам:

г. Гатчина, ул. Рысева, завод «Бодегас», д. 29, 31, 32 (завод), 34, 38, 40 (баня), 43, 47, 34 (ФОК), 44, 46, 48, 54, в/ч 55603.

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 13.08.2024г. с 09.00 до окончания работ будет прекращена подача холодного водоснабжения по следующим адресам:

г. Гатчина, ул. Радищева, д. 3, 4А, 18;

Госпитальный переулок, д. 17;

ул. Красная;

ул. Соборная, д. 3, 3А, 7, 7А, 10Б кор.1, 10Б кор.2, 21;

ул. Достоевского, д. 2, 2А, 11, 23;

пр. 25 Октября, д. 1, 3, 5;

ул. Чкалова, д. 3, 15, 16, 17/2, 18, 19, 30, 66, 68, 71, 75А, 77/2, 79;

ул. Карла Маркса, д. 4, 6, 22;

ул. Володарского, д. 1, 10;

ул. Леонова, д. 17;

ул. Урицкого, д. 1 (поликлиника);

ул. Л.Шмидта, д. 4;

ул. Чехова, д. 8А, 9А;

мрн-н «Загвоздка».