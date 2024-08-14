Ленобласть объединяет силы в антикоррупционной работе

«Противодействие коррупции — одна из первоочередных задач для нас. Нужно вовремя реагировать, не допускать коррупционных проявлений, а если это произошло — жестко реагировать. Сегодня на заседании антикоррупционной комиссии Ленобласти обсуждали со следственным комитетом, прокуратурой, Контрольно-счетной палатой, Контрольным комитетом губернатора важность межведомственного взаимодействия по выявлению злоупотреблений служебным положением и неукоснительному соблюдению законодательства», – прокомментировал губернатор Александр Дрозденко итоги заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области.

Глава региона дал поручение управлению профилактики коррупционных и иных правонарушений дополнительно организовать методические обучения, инструктажи по заполнению деклараций о доходах и расходах, консультирование специалистов, готовящих правовые акты, чтобы исключить нарушения.

На заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области обсудили результаты, достигнутые в Лодейнопольском районе в сфере противодействия коррупции в 2023 году и истекшем периоде 2024 года, итоги внешнего государственного финансового контроля в 2023 году и истекшем периоде 2024 года, проводимого Контрольно-счетной палатой Ленинградской области, меры по профилактике коррупционных правонарушений в комитете по культуре и туризму и подведомственных ему государственных учреждениях.