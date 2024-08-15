Квиз, музыка и кино - в Приоратском парке в Гатчине

Вспомнить любимое кино и музыку прошлых лет можно будет на викторине в стиле WOW-quize. Организаторы снова подготовили множество самых незаурядных вопросов о советских фильмах, актерах и песнях, обещают увлекательную ностальгическую игру. Начало в 15:00.

В детской программе состоится показ сказки «Принцесса на горошине» (реж. Борис Рыцарев, 1976, Госфильмофонд, 0+). Художественный фильм-сказка, снятый по мотивам сразу нескольких сказок Ханса Кристиана Андерсена: «Принцесса на горошине», «Свинопас», «Дорожный товарищ», «Самое невероятное». Интересно, что две последние сказки использованы с финалом, противоположным сюжету. Также в фильме звучит бессмертная музыка Антонио Вивальди. Настоящее путешествие в сказочный мир Андерсена – детям и родителям нельзя пропускать.

В 18:30 на Летней эстраде выступит лауреат международных конкурсов, артистка мюзиклов, педагог по вокалу и актерскому мастерству Фатима Мазурова, которая обязательно очарует гостей фестиваля своим неповторимым голосом. В дуэте с Фатимой выступит лауреат международных конкурсов Анна Верещагина.

Продолжится киносуббота одной из самых неоднозначных биографических лент последних лет «Высоцкий. Спасибо, что живой» Петра Буслова (18+). В фильме разыграна остросюжетная драма по мотивам реальных событий, охватывающая пять дней из жизни легендарного актера театра и кино, поэта Владимира Высоцкого.

Вход свободный.

Для гостей фестиваля по традиции: кинозал под открытым небом в тени Водонапорной башни, в окружении старинных деревьев и озер, удобные пуфы при условии хорошей погоды, теплые пледы, вкусная еда и самая душевная атмосфера. Обязательно к посещению этим летом!

Внимание, изменения в программе на 24 августа – Ночь кино:

14:00 По щучьему велению

16:00 Сто лет тому вперед

18:30 Летняя эстрада

19:00 Воздух