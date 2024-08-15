Сергей Кессель – лучший слесарь Ленинградской области

Слесарь котельной №10 МУП «Тепловые сети» г. Гатчины Сергей Вальтерович Кессель живет в Гатчине, в микрорайоне Мариенбург.

Обладатель простого русского имени заинтриговал меня отчеством и фамилией, отсылающими к нескольким поколениям научной интеллигенции Германии. Безусловно, Сергею Вальтеровичу тоже было любопытно его происхождение. Он занимался изучением родословной и пришел к известному выводу: «чистой расы нет, все люди давно перемешались».

По финно-угорской ветви его предки - балтийские финны. Другое направление родословной – жители нынешней Германии, которые в царские времена переселились в Россию. Сергей Вальтерович подчеркивает, что территорию Германии в разные годы населяли разные народы, поэтому не факт, что его предки были немцами. Во всяком случае, он себя таковым не ощущает. Прапрадедушка Сергея Кесселя, чью фотографию он бережно хранит, служил матросом на крейсере «Варяг». После жил в Сяськелево. В 37 лет умер от болезни и похоронен в Сяськелевском поселении.

Сергей Кессель окончил Гатчинскую школу №7, а затем профессионально-техническое училище №233. Но слесарем стал не сразу.

- Я хотел стать автослесарем. Тогда многие ребята из нашего класса мечтали получить эту специальность. Когда представители ПТУ пришли к нам в класс, то записали только одного: свободных мест больше не было. Но были места в группе газоэлектросварщиков. И мы все записались в эту группу, - вспоминает Сергей Вальтерович.

После армии в 1994 году он устроился работать газоэлектросварщиком на завод «Ленинец».

- На заводе «Ленинец» у меня был отличный наставник по электродуговой сварке. Взрослый, опытный аргонщик. Я аргоном никогда не варил, и сначала у меня не получалось. Мастер ругался, мол, пригласили специалиста, все объяснили, показали, а ты не можешь варить нормально. Хочу заметить, чтобы освоить любую рабочую профессию - нужно проявить упорство. И я справился. Если человек хочет работать, он приходит в коллектив и учится. А если у человека нет желания, нет стремления к работе – научить его профессии невозможно. Я через месяц уже работал без брака, - рассказывает Сергей Вальтерович.

Годы были тяжелые. Начались задержки с зарплатой. Приятель пригласил поработать газоэлектросварщиком на предприятие в Промзоне №1.

- Варил грузовые автомобили, спецтехнику. Потом еще во многих местах поработал. На домостроительном комбинате мне интересно было ездить в командировки. Но смотришь, как люди халатно относятся к работе, какой брак допускают, и становится очень неприятно. Когда получил травму глаз, сменил профессию - стал слесарем. Для меня и это было нетрудно, – поясняет Сергей Кессель.

Слесарь по ремонту котельного оборудования должен разбираться в технических особенностях обслуживаемого котельного оборудования, агрегатов и машин; технологии ликвидации неисправностей; назначении и функциональных особенностях контрольно-измерительных приборов и инструментов, используемых в процессе ремонта. По факту это многофункциональный специалист.

На МУП «Тепловые сети» Сергей Кессель пришел с завода «ГОЗБО» в Мариенбурге. Когда там начались сокращения, в один из этапов сократили и его. Почти месяц он отстоял на бирже труда, после чего получил направление в котельную №10 - там требовались слесари.

Через полтора месяца ситуация на заводе стала меняться, и Сергею Вальтеровичу предложили вернуться. К этому времени он уже назад не хотел. Условия и круг обязанностей в котельной схожи с заводскими, дом также рядом, но зарплата чуть больше. От добра добра не ищут! И он остался в котельной. С тех пор прошло больше шести лет.

- Я специалист широкого профиля, удостоверений получил много, поэтому могу работать много где. В коллективе приработался. Люди, конечно, меняются, но хорошая рабочая атмосфера остается. Сейчас у нас в коллективе все мариенбургские. Режим работы нас устраивает: дом рядом, рабочий день - 8-часовой. Когда котельная на плановом ремонте, есть сверхурочные, но они и оплачиваются отдельно, – рассказывает Сергей Кессель.

На конкурс профессионального мастерства Сергей Вальтерович попал по собственной инициативе, точнее, откликнувшись на предложение мастера.

- Думаю, а давай попробую, узнаю, что это такое, себя покажу. Это был вызов самому себе. Чем этот конкурс сложнее, чем сдать экзамен на вождение?! Мне дали специальную литературу, и я стал изучать теорию. Действительно, на конкурсе были билеты по теории, как в МРЭО, только содержание вопросов другое. Сдача теории проходила на площадке учебного центра «ТЭК СПб», практическая часть - на территории котельной «Молодежная». К российскому чемпионату я был уже подготовлен основательно. Подведение итогов и награждение проходило 20 июля в Николаевском дворце (это Дворец Труда). Победителем не стал, но самого себя порадовал, – признается Сергей Кессель.

За победу в региональном этапе Сергея наградили дипломом. Красивый кубок он передал начальнику. Теперь в кабинете руководителя котельной он стоит по соседству с другими победными кубками.

- Актив кубков нашей котельной №10 множится, - радуется Сергей Кессель. - Когда их будет еще больше, в музее «Тепловых сетей» рядом с витриной со спортивными кубками разместят галерею трудовой славы, куда попадет и мой кубок - «Лучший по профессии».

Татьяна Можаева