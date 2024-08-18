Ламповские терема

Я стал заниматься историей этой деревни и её жителей с 1994 года. Тогда же удалось познакомиться с местными старожилами, потомками ламповских старообрядцев. Люди шли на контакт неохотно, староверы всегда были людьми очень закрытыми, не разговорчивыми. Но мне удалось найти к ним подход, я обстоятельно изучил историю деревни по архивным документам и знал родословные старейших ламповских жителей. Они увидели во мне не просто любопытного паломника, а профессионального исследователя забытой деревни старообрядцев. Я получил от них множество интересных фотографий и предметов старины, которые сейчас можно увидеть во многих музеях гатчинской земли.

Среди старожилов было немало удивительных рассказчиков о прошлом времени, таких как Агафья Ивановна Кузьмина (1909–1999 гг.). Её дед, крестьянин Тимофей Тимофеев, служил кучером у знаменитого художника Ивана Николаевича Крамского, жившего на собственной даче в Сиверской. Отец, Иван Тимофеевич, тоже извозничал на станции Сиверская. Тимофеевым принадлежало три дорожных экипажа.

Агафья Ивановна поведала несколько историй о происхождении деревни Лампово, о местных староверах, о том, как уникальные ламповские дома, срубленные в основном во второй половине ХIХ века, характеризовали своих бывших владельцев. Если это был дом ямщика, то он украшался фигурками лошадей или других домашних животных; если хозяин занимался дачным промыслом - фасад его терема имел балкон и мансардные помещения, украшенные затейливой резьбой, так как постройка должна была привлекать внимание приезжавших на лето дачников и так далее…

В гостях у сказки

Один из самых интересных сохранившихся домов в деревне Лампово – дом Прохоровых (улица Центральная, дом 85), построенный, по рассказам старожилов и потомков первых владельцев дома, чуть ли не двести лет назад. А постройка, действительно, очень необычна и масштабна по своим размерам, выглядит как сказочный дом из далёкого прошлого. На фасаде этого дома расположено девять окон. Своеобразен рисунок наличников из четырёх поясов с различными орнаментами, по верху которого выпилены деревянные уточки. Дом имеет почти три этажа. На первом, подвальном этаже ранее размещались трактир и торговое заведение, на втором и третьем этажах жили представители большой семьи Прохоровых. Часть помещений они сдавали дачникам. Крытый хозяйственный двор, сложенный из плит известняка, в полтора раза превышает по размерам жилое помещение.

Удалось установить, что первый хозяин дома Герасим Прохоров занимался извозом и арендовал служебные помещения в одном из домов на Измайловском проспекте в Петербурге. В начале ХХ века этим ламповским теремом владели два брата - Георгий и Никита Прохоров.

Старинный дом удостоился чести «сниматься» в нескольких художественных и документальных фильмах. Например, в 1978 году здесь проходили большие натурные съёмки картины «Уходя – Уходи» (режиссёр – Виктор Трегубович) с замечательными актёрами Николаем Рыбниковым и Виктором Павловым. Киношники запечатлели этот оригинальный дом примерно в десяти картинах. В массовых сценах снимались местные жители и хозяева дома. Рядом с теремом, в лощине, протекает река Ламповка и находится известный родник.

Почти напротив, через дорогу, расположен ещё один архитектурный шедевр (улица Центральная, дом 70), известный как бывший дом Адольфа Геринга, мастера-стеклодува завода «Дружная Горка». Этот роскошный дом был построен в 1889 году, на что указывают цифры на стене мезонина. Но по поим сведениям, этот дом сначала принадлежал ламповскому жителю, у которого его выкупил Геринг. Постройка хорошо сохранилась. Балкон мезонина отличается ажурной резьбой замысловатого рисунка. Здесь можно рассмотреть стилизованные цветы лилий и маков. Последний наследницей дома была дочь стеклодува Татьяна Адольфовна Тылесова, учительница Дружногорской средней школы. Затем, ненадолго, у дома появился другой хозяин, после смерти которого постройка оказалась полузаброшенной, дом необходимо было срочно спасать. Но помог случай. Владельцем дома стал Денис Сергеевич Ермолин, учёный секретарь Кунсткамеры, кандидат исторических наук, возродивший в деревне Лампово жизнь приходской старообрядческой общины поморского согласия. Вместе с семьёй он поселился в этом доме, превратив его в центр сохранения традиций и исторической памяти местных староверов.

Бывший дом Геринга, получивший второе рождение, стал знаковым туристским объектом центральной улицы деревни. Д.С. Ермолин предпринимает немало усилий по спасению исчезающего архитектурного достояния. По его оценке, сегодня в Лампово еще сохраняется около 30 памятных домов, некоторые из которых в 2017 году получили статус объектов культурного наследия регионального значения. Но дальнейший путь их реставрации и использования до сих пор остаётся нерешённым.

Что имеем – не храним…

Многие годы самой старой избой в деревне Лампово был дом Кузьминых (улица Центральная, дом 26), построенный в 1854 году. По рассказу его владелицы, старейшей жительницы Анастасии Марковны Катцен, урождённой Кузьминой, прожившей здесь целое столетие, дом возводил её прадед. Но не стало хозяйки, и дом был отдан под снос.

На памяти последних двух десятилетий - уже несколько больших потерь, и самая печальная история оказалась связана с интересным домом, принадлежавшим семье деревенского старосты Даниила Александровича Тиханова (настоящая фамилия – Никитин). Дом, в котором планировалось создание музея, был возведён в 1890–1904 годах, на что указывали цифры, выбитые на каменной ступени при входе в дом. В 1999 году, когда я готовил серию публикаций «Лампово – мир русской сказки», мы осмотрели этот дом вместе с гатчинским фотографом Виктором Горбачёвым. Тогда я сделал описание этого памятника, брошенного на произвол судьбы:

«Почти напротив кладбища, на Центральной улице под № 75 ещё стоит так называемый «Музейный дом» - бывшая усадьба Тихановых… Рубленый одноэтажный, обшитый тёсом терем поставлен на высокий подклет. Богато украшен резьбой балкон мезонина с небольшим фронтоном, поддерживаемым четырьмя колоннами с капителями. Основными мотивами орнаментов являются стилизованные цветы. Резьба выглядит более древней, чем на самом деле. В былые времена дом был ярко раскрашен, но постепенно краска была смыта дождями и больше ни разу не обновлялась. На фасаде дома на деревянной декоративной доске имеется надпись: «Дом с 1997 года на реставрации. Охраняется государством». По рассказам местных старожилов хозяин этой усадьбы Даниил Алексеевич Никитин (он же Тиханов), личность в истории деревни Лампово знаменитая.

Его дочь, Александра Даниловна Ермолаева, в 1986 году, за год до смерти, безвозмездно передала свой терем в дар Объединению музеев Ленинградской области (ныне – Музейное агентство Ленинградской области), которое его и загубило. Вместе с домом старая хозяйка передала уникальную коллекцию крестьянской утвари конца ХIХ – начала ХХ столетий, в которой было много ценных предметов, связанных с историей старообрядчества. Однако, музей здесь создан так и не был. Хотя был учреждён штат сотрудников, смотрителей и сторожей Ламповского филиала… Ветшавший, бесхозный огромный дом вскоре превратился в руины. Находились подвижники, которые пытались спасти уникальный памятник от разрушения, но сделать это им не удалось. В 1999 году я забрал из заброшенного дома оставшиеся старинные, ещё не украденные вещи, в том числе знаменитый дорожный сундук позапрошлого века. Сегодня он украшает экспозицию музея-усадьбы «Суйда».

История с «музейным домом» закончилась тем, что местные жители разобрали его на дрова. Пропала коллекция утвари (более 300 предметов). Никто из музейщиков не понёс наказания за гибель этого памятного объекта. А ведь идея с созданием тогда музея была очень востребованной…

Андрей Бурлаков

Продолжение следует

На фото: