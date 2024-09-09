Учёный-самоучка, опередивший время, и талантливый педагог. Президентская библиотека – ко дню рождения К. Э. Циолковского

Большую часть своей жизни, а прожил Циолковский 78 лет, он посвятил не только научной деятельности, но и преподаванию. Как педагог Циолковский был явлением уникальным.

Константин Эдуардович родился в семье лесничего в селе Ижевском Спасского уезда Рязанской губернии. Родные его очень любили и называли птицей. Он страстно любил читать. Беззаботное детство закончилось после тяжелой болезни: когда мальчику было 10–11 лет, катаясь на салазках, он простудился и заболел скарлатиной. В сборнике статей «Константин Эдуардович Циолковский» (1935) опубликованы его воспоминания: «Заболел, бредил. Думали, умру, но я выздоровел, только сильно оглох, и глухота не проходила».

В сборнике «Константин Эдуардович Циолковский. 1857–1932», опубликованном к 75-летию со дня рождения учёного, приводятся воспоминания Циолковского: «После скарлатины я сильно оглох и отупел. Школа была недоступна. Проясняться моя мысль начала только с 14–15 лет. Поступить в школу ещё можно было, но какая могла быть мне от неё польза, если я слышал только шум, а слов учителя совершенно не разбирал – даже на самом близком расстоянии. Средств нанимать особых учителей у родителей не было. Вот почему я остался один с книгами и вышел самоучкой».

Когда Циолковскому исполнилось 17 лет, отец решил отправить его в Москву. В книге «Грёзы о земле и небе» говорится о том, что юноша Циолковский, проживая в Москве, без учителей и постороннего руководства сам основательно изучил сначала элементарную математику и физику, затем сферическую тригонометрию, аналитическую тригонометрию, высшую алгебру, дифференциальное и интегральное начисления. Полученные знания он подкреплял опытами, на проведение которых уходили все деньги, которые ему присылал из дома отец. Молодой человек отказывал себе в самом необходимом. Циолковский вспоминал: «Я получал из дома 10–15 рублей в месяц. Питался одним чёрным хлебом, не видал даже картошки и чаю. Зато покупал книги, трубки (стеклянные), реторты, ртуть, серную кислоту и прочее».

Сильно постаревший отец не мог регулярно материально помогать сыну. Пора было «становиться на собственные ноги». Вернувшись из столицы в Вятку, где жили его родные, Константин Эдуардович начал давать уроки ученикам средних учебных заведений и в короткое время приобрёл известность как хороший репетитор. Об этом пишет Борис Воробьёв в своей книге «Циолковский» (1940): «Ученики любили его за то, что он прекрасно объяснял математику и физику, а родители были очень довольны тем, что он никогда не торговался при получении платы за труды».

Из Вятки Циолковские переехали в Рязань, где Константин Эдуардович успешно сдал испытание на звание учителя уездных училищ. Через год он отправился в город Боровск.

О педагогической деятельности Циолковского в Боровске читаем: «Перегруженный педагогической работой, Константин Эдуардович вставал до зари и два–три часа работал над своими рукописями. Затем он отправлялся в училище, где его радостно встречали ученики, полюбившие чудаковатого, но прекрасно преподававшего свой предмет учителя. Геометрия и алгебра отныне не казались им скучными. Действительно, педагог он был на редкость добросовестный. Он вникал во все мелочи школьной жизни. Даже ремонт учебных пособий он производил или лично, тратя на это свой досуг, или отдавая за свой счёт мастерам». В Боровске за странным учителем утвердилась репутация «сумасшедшего» изобретателя, так как он говорил, что наступит время, когда «корабли понесутся по воздуху со страшной скоростью, куда захотят».

В 1892 году Константин Эдуардович из Боровска переехал в Калугу, где ему предложили место учителя физики в казённом реальном училище, а затем в женском епархиальном училище. Циолковский не имел права вести физику, поскольку не сдавал специального экзамена. В сборнике статей «Константин Эдуардович Циолковский. 1857–1932» говорится, что учёный называл себя незаконным учителем и писал: «Моя „незаконность“ и слабое здоровье делали моё положение в средней школе очень тягостным. Ученики и ученицы, несмотря на мою требовательность к их знанию (хотя я никогда двоек и единиц не ставил), любили меня, но сослуживцы косились».

Преподавание отнимало у Циолковского очень много сил. Он вспоминал: «Только к вечеру я мог приняться за свои вычисления и опыты. Как же быть? Времени было мало, да и сил также, которые я отдавал ученикам. И вот я придумал вставать чуть свет и, уже поработавши над своими сочинениями, отправляться в училище».

Большую часть жизни, почти сорок лет, Константин Эдуардович посвятил преподаванию. В автобиографии, опубликованной в издании «Грёзы о земле и небе», учёный писал: «Через мои руки прошло около 500 человек учеников и 2000 девиц, окончивших среднюю школу. Я прочёл не менее 40 тысяч лекций (по глухоте я не любил спрашивать и поэтому придерживался лекционного метода). Учащиеся очень любили меня за справедливость и неутомимость в объяснениях. Ну и занимательные опыты я не скупился показывать; на эти опыты шла часть моего жалования. Преподавал я математику или физику (редко и то и другое), но случалось давать уроки космографии и химии».

После революции 1917 года Циолковский начал преподавать в советской школе. Об этом времени он вспоминал так: «Меня радовала свобода преподавания, отсутствие экзаменов, отметок и товарищеское отношение с учениками. Мне предложили даже преподавание химии и астрономии. И я охотно взялся за это, хотя условия в то время были не очень благоприятны: занимались в темноте, холоде, были голодны и т. д.»

Свой учительский труд учёный очень любил, но вынужден был его оставить в 1920 году по слабости здоровья. Константин Эдуардович Циолковский умер в Калуге 19 сентября 1935 года.

В Калуге находится Государственный музей истории космонавтики – первый в мире и самый крупный в России музей, посвящённый космической тематике.

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с коллекцией «К. Э. Циолковский (1857–1935)». В ней представлены издания о жизни и творчестве К. Э. Циолковского, его труды по теории воздухо- и звездоплавания, ракетостроению, астрономии, физике, биологии, а также философские и научно-фантастические произведения. Уникальная кинохроника 1918 года запечатлела учёного в различных бытовых ситуациях. Документальное наследие К. Э. Циолковского представлено в видеолекции «К. Э. Циолковский. Устремлённый ввысь». Также можно ознакомиться с подборкой «Цифровой Циолковский», в которой представлены некоторые издания учёного, побывавшие в 2017 году на Международной космической станции, с печатью МКС и автографами российских лётчиков-космонавтов (Сергея Рыжикова и Андрея Борисенко).