Молодёжь села и ВАРМСУ продлили регистрацию на конкурс «Лидеры села»

Теперь проявить себя смогут ещё больше молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из сфер муниципального управления, общественной и политической деятельности, образования, здравоохранения, туризма, культуры и спорта, сельского хозяйства и других отраслей, а также тех активных граждан, кто неравнодушен к судьбе своей малой Родины.

Зарегистрировавшись на участие в инициативе, молодым людям можно не переживать о том, что они не успеют отдохнуть в летний сезон или позаботиться о будущем урожае, ведь состязания стартуют только осенью.

Кроме того, тем, кто уже успел подать заявку на участие ранее, на электронную почту придёт приглашение на образовательную программу «Мастерская развития сельских территорий». В её рамках в удобном онлайн-формате можно будет ознакомиться с возможностями и инструментами развития своей малой Родины, создания местных команд и подготовиться к конкурсному отбору на «Лидерах села».

Заяви о себе: стань настоящим лидером и прокачай родные территории! Переходи по ссылке https://лидерысела.рф/ и подавай заявку на участие.

Победители конкурса получат ценные призы, возможность карьерного сопровождения и консультирования, медийную поддержку и помощь в формировании личного бренда. Кроме того, они смогут поучаствовать в образовательной программе «Лидеры изменений» на базе круглогодичного молодёжного образовательного центра «Молодёжная станица «Дон».

Информация о сроках проведения испытаний и образовательной программе «Мастерская развития сельских территорий» будет представлена на сайте https://лидерысела.рф/, а также в социальных сетях РССМ.

Отметим, что конкурс реализуется РССМ и ВАРМСУ в рамках программы Союза и Росмолодёжи «Кадры для села» при поддержке Россельхозбанка.