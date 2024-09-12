Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Вырицкое гп
13.09.2024 с 10:00 до 18:00
Д. Ракитино
п. Новинка
д. Чаща
массив СНТ Новинка
Сиверское гп
13.09.2024 с 09:30 до 17:30
Д. Старосиверская
Сяськелевское сп
13.09.2024 с 09:00 до 16:00
Д. Жабино (частично: ферма КРС, зерноток, сен.сараи)
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