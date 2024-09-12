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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Вырицкое гп

13.09.2024 с 10:00 до 18:00

Д. Ракитино

п. Новинка

д. Чаща

массив СНТ Новинка                     

 

Сиверское гп

13.09.2024 с 09:30 до 17:30

Д. Старосиверская

 

Сяськелевское сп

13.09.2024 с 09:00 до 16:00

Д. Жабино (частично: ферма КРС, зерноток, сен.сараи)             