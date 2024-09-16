Сила русского оружия

Военные специалисты провели мастер-класс работы тяжёлой бронетехники, показав современные приёмы ведения танкового боя. По завершении уникальной работы бронетехники на полигоне появились военнослужащие, управлявшие кроссовыми мотоциклами. Использование «байков» стало нововведением на полях боевых действий СВО. Военные профессионалы показали, насколько мобильны могут быть бойцы по время боя. Они имеют возможность шустро захватывать позиции противника, увиливая от вражеских беспилотников.

Кульминацией празднования дня танкиста стал высший пилотаж операторов БПЛА, которые показали, как дроны могут эффективно работать во взаимодействии с мотострелковыми и бронетанковыми соединениями.

Также на территории 56-го учебного центра была открыта экспозиция боевой техники. На ней были представлены легендарные советские боевые единицы, а также образцы новейшей современной техники, стоящей на вооружении ВС РФ.

От лица правительства Ленинградской области поздравил танкистов с профессиональным праздником глава комитета по дорожному хозяйству Денис Седов.

– Сегодня День танковых войск России. Хочется от лица губернатора 47-го региона Александра Дрозденко поздравить руководство Ленинградского военного округа и всех танкистов России с этим знаменательным праздником. Мы сейчас находимся на учебном полигоне 56 учебного центра Министерства обороны, во взаимодействии с которым правительство Ленобласти и фонд «Ленинградский рубеж» реализуют множество проектов и мероприятий. Уже более 1000 наших солдат, военнослужащих танковых войск, награждены правительственными наградами. Они на фронте продолжают показывать силу русского оружия и проявлять чудеса героизма! – отметил Денис Седов.

Хочется отметить, что юные ленинградцы с особым интересом разглядывали бронетехнику, с помощью которой как наши предки били фашиста более семидесяти лет назад, так и сегодня бойцы на СВО бьют врага, освобождая русские земли.

Материал предоставлен фондом «Ленинградский рубеж»