Шесть рукопожатий от Енакиево до Гатчины

Все, что происходило с ней и ее мужем с марта этого года, иначе, как чудом, Наташа не называет. Безвыходность ситуации загнала ее в тупик. А неожиданная встреча с совершенно незнакомыми жителями Ленинградской области, людьми разного возраста и профессий, помогла вновь поверить в добро.

Не спросила у Наташи, что она думает о теории шести рукопожатий, смотрела ли фильм «Елки», показавший, как это работает. Но в ее случае все произошло, как в кино.

История с самого начала

Наталия и Игорь родом из Енакиево: там учились, там и познакомились. Точнее, познакомили их мамы, они вместе работали. Будущая свекровь решила, что ее сыну нужна именно такая невестка, как Наташа. В 1992 году поженились, и уже 32 года вместе. У Наташи в этом году юбилей - 50 лет. Она работает главным специалистом в архивном отделе администрации города Енакиево. Игорю – 54 года. Они вырастили двух дочерей. Старшей Алине 23 сентября исполнится 31 год. Младшей Екатерине – 22 года. Обе преподают в начальных классах в Енакиево.

События последних десятилетий, начиная с 1990-х, привели к тому, что в некогда процветающем городе фактически осталось одно градообразующее предприятия – металлургический завод, которому больше 100 лет. Игорь работал водителем в транспортном цехе завода. Проблемы с коленными суставами начались у него давно, видимо, это наследственное. В силу молодости он старался не обращать внимания на трудности. Сильные боли появились около пяти лет назад. Начал принимать таблетки.

В истории ДНР особенно богат на события 2022 год: 21 февраля подписан договор о признании ДНР Россией, 24 февраля началась специальная военная операция, 23-27 сентября, на фоне непрекращающихся обстрелов украинской армией жилых кварталов и проведения украинскими спецслужбами диверсий и терактов на территории ДНР, в Республике был проведен референдум. Подавляющим большинством голосов жители поддержали присоединение к России.

В феврале того самого 2022-го Игорю на предприятие принесли повестку. Наташа болела ковидом, и семья находилась на самоизоляции. Никакие доводы жены про возраст, больные ноги и ковид, никакие слезы Игоря не остановили. Он в свое время служил в элитном кремлевском полку. Человек – исключительно обязательный, с советским стержнем. Ушел по повестке утром, а после обеда пришла бронь. Когда жена передала это известие, он и от этой возможности вернуться отказался.

Сейчас, когда жена напоминает об этом, Игорь говорит: «Зато теперь могу спокойно смотреть всем в глаза».

- Ну, вот такой он у меня, – говорит Наташа и плачет. Плачет она много: сказываются сильные бомбежки 2014–2015 годов, когда они сидели в подвалах, накопившиеся за годы волнения и тревоги.

Игорь успокаивал ее, что все закончится быстро. Она верила и ждала. Но события приобрели новый оборот. Пару дней он не выходил на связь. А Наташа не находила себе места. Везде, где могла, искала информацию.

В феврале-марте они сражались под Мариуполем на металлургическом заводе имени Ильича. На улице мороз. С экипировкой тогда были сложности. Спали на бетоне...

Первый раз Игорь пришел в увольнение 30 марта 2022 года. Во двор его занесли - ноги вывернуло. За два месяца высокий крупный мужчина похудел на 30 кг.

Когда соседи узнали, что он приехал, стремительно по всему городу стали собирать влажные салфетки, бублики, конфеты… Брат Наташи вручил 5 тысяч рублей, чтобы купили то, что хотят ребята. Игорь сказал, что сделает шашлык. На все деньги купили мяса, и часть отпуска жарили шашлык на весь взвод.

Наташа пыталась отвести мужа в больницу. Но времени не было, командир предупредил: хоть один из увольнения не вернется, никто больше не пойдет. Первого апреля Игорь был в части.

- Мой муж – добросердечный человек, домашний, хороший отец. Видеть его в военной форме – душераздирающе. Мы с дочкой старались не рыдать в трубку и по очереди поддерживали папку, - говорит Наташа.

Потом Игоря перебросили на Запорожское направление. Стало сложнее со связью. В части был один телефон, по которому в определенное время разрешали поддерживать связь с домом.

С дрожащим голосом Наташа вспоминает, как однажды ее звонок перехватили враги. Она просила позвать к телефону Игоря, а ей сказали, что «ваш Игорь совершил нелепые поступки, за что был наказан». Она решила, что его взяли в плен. Это была для нее очень страшная ночь.

- Потом узнала, что это хохлы перехватывают связь и так издеваются над женщинами. Утром еще раз позвонила, услышала адекватный голос и узнала, что муж будет в части вечером. Кажется мелочь, но эта мелочь забрала у меня кучу здоровья, - вспоминает Наташа.

В конце мая Игорю стало совсем плохо. Он просил Наташу организовать ему врача. Боевые товарищи убеждали, что если будет возможность - нужно идти на больничный. Он становился обузой. Все уходят на позицию, а он тащится 40 минут. Командуют - уходим по одному и перебежками, а он падает и еле встает.

- У нас на УЗИ и МРТ – очередь на несколько месяцев вперед. Благодаря друзьям мы смогли организовать прием в тот же день. Слушаю его диагнозы и думаю: а что я теперь буду делать? Проблем столько, что страшно. Когда уходил на войну, у него была 1-2 степень деформирующего артроза, а в увольнение пришел уже с 3-4 степенью. Эта стадия заболевания означает инвалидность: сустав полностью разрушен и утрачивает функциональность. Боли у пациента настолько сильные, что не помогают даже сильнодействующие обезболивающие средства. А ему послезавтра уезжать. Нужно срочно к врачу. В Енакиево их единицы, многих специалистов забрали на СВО. Доктор прописал уколы, ходьбу с тростью, тяжелого не носить, ноги держать в тепле. Это на войне-то! – размышляет Наташа.

Игорь поехал в часть. Он – командир поездки, на нем оружие, лекарства. И по-другому он поступить не мог.

«Доктор Лиза»

Наташа с дочкой втайне от Игоря отправилась в Горловку, где формировалась его часть. Там была медсанчасть. А дальше стали происходить чудеса.

- Не знаю, как я умудрилась пройти все кордоны. Такое впечатление, что меня все время ведет Бог! – рассказывает Наташа.

Просмотрев медицинские документы Игоря, узнав, что он едет в часть в Запорожье на большой открытой машине «Урал», маленькая женщина-врач, которую Наташа окрестила «доктор Лиза», вынесла вердикт: «Снимаем с машины».

Игорь отказался. Приехал в часть, все сдал и только тогда ушел на больничный.

Начался следующий этап – поиск врачей. На месте идти было не к кому. Дошли до Донецка. Через полгода, в декабре, Игоря комиссовали, и он вышел на работу. Сидеть может, ходить нет. По дому, по хозяйству, в огороде – тоже ничего не может. Инвалидная коляска, серое от боли лицо. Усугубились проблемы и на второй ноге.

По словам Наташи, у себя они могли поменять сустав только платно. Замена на двух ногах плюс реабилитация выходили в 900 тысяч рублей - неподъемная для семьи сумма. Она молилась Богу, чтобы послал какой-нибудь выход. И он ее услышал.

Первое рукопожатие - ленинградские врачи

Так случилось, что Наташа работала в территориальной избирательной комиссии города. В марте, когда были выборы президента, в больнице Енакиево работали врачи из Ленинградской области. Они приезжали уже не первый раз, но у Наташи все не получалось к ним попасть: то она на работе, то травматологи не приехали.

Во время выборов врачи откреплялись от места прописки и прикреплялись по месту нахождения, здесь же участвовали в голосовании.

- Вижу – лица другие, вы как-то отличаетесь от нас, говор тоже не наш, - вспоминает Наталья. - Мне говорят, что это ленинградские врачи. Я бегом за ними, плачу, прошу о помощи мужу. Мне спокойно объясняют, что проблем нет, такие операции делают. Я не поняла, говорю, что мне это дорого. Они даже удивились, о чем это я. И тут я поняла, что они – про Ленинградскую область. Говорят: «У нас эта операция бесплатная, приезжайте на осмотр». Это был председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Вячеславович Жарков. Очень приятный человек. С него началась наша ленинградская история. Он укрепил веру в саму возможность операции и ее успех.

Александр Жарков приветливо встретил в больнице. Осмотр проводил молодой травматолог Марк Владимирович. Он рекомендовал делать операцию в начале осени, записал необходимые данные и телефоны. Александр Вячеславович дал свой контактный телефон. И Игорь с Наташей стала ждать.

Время шло, Игорю становилось хуже. Уколы помогали ненадолго. В июле Наташа написала Александру Вячеславовичу, он моментально отреагировал и дал соответствующее распоряжение.

Второе рукопожатие - гатчинские травматологи

На следующий день из Гатчины перезвонил сотрудник Центра травматологии и ортопедии и объяснил, какие прислать снимки и обследования. Спустя две недели перезвонил руководитель Гатчинской КМБ Ростислав Владимирович Павлов и сообщил, что до конца недели заведующий отделением травматологии и ортопедии Гатчинской КМБ Максим Вадимович Исаев примет решение.

- Это удивительно: они все делали молниеносно. Если где-то подзабыли, я напоминала и сразу получала реакцию, со всем вниманием и уважением. Максим Вадимович перезвонил в тот же вечер: расспросил, объяснил и назначил операцию на 10 сентября. Так как у нас провести обследования и сдать анализы проблематично, практически все сделали в Гатчине. К примеру, УЗИ ног - за день. А у нас нужно ждать 1-2 месяца, - говорит Наташа.

Третье рукопожатие - петербургские друзья

Следующая эпопея - купить билеты. Причем, взять хотя бы одну нижнюю полку для колясочника. Но билеты на южное направление разобрали, видимо, еще весной.

В прошлом году помощь в организации выборов в Енакиево оказывали коллеги из избирательной комиссии Ленинградской области. Среди них был Сергей Анатольевич Паршиков - секретарь избирательной комиссии Ленинградской области. Наташа обратилась к нему с просьбой помочь с билетами. И он сразу включился. Тут совершенно случайно дочь Наташи увидела в интернете билеты в Москву, да еще два нижних места. Радости не было конца, поделились ею с Сергеем Анатольевичем, отправились в путь.

- Смотрю, как вы живете, и вижу, что война отбросила нас назад на 10-15 лет, - отмечает Наташа. - У вас современные телефоны, банковские карточки, интернет скоростной, да и сама скорость жизни высокая. Для меня все это сложно. Я - человек домашний. Люблю дом, дом любит меня. За пределы Енакиево выезжаю крайне редко. А уехать за тысячу километров от дома - как путешествие на Луну.

Одновременно с поиском билетов искали жилье. Дмитрий, товарищ Игоря по службе, с которым он поддерживал дружескую переписку, сразу пригласил пожить у него в Петербурге.

В Москву приехали ночью, переночевали на вокзале, а утром на «Ласточке» приехали в Петербург. Это было 30 августа. Чтобы не стеснять семью друга, решили остановиться у него только на пару дней. Встретили их очень тепло, показали город, организовали незабываемую экскурсию с учетом, что Игорь на инвалидной коляске.

Параллельно Наталья искала жилье в Гатчине. Предложения в интернете сильно били по карману. К тому же Наташа боялась мошенников. Вдруг предоплату возьмут, а квартиру не предоставят? Что делать с больным мужем и кучей сумок?

Волею судьбы все получилось очень хорошо.

Четвертое рукопожатие - коллеги

Так как Ленинградская область шефствует над Енакиево, то и местные работники архивного отдела тесно сотрудничают с Архивным управлением Ленинградской области. Общаются по ВКС, задают вопросы по переходу на российское законодательство. Курируют эту работу Татьяна Михайловна Трубкина и Наталья Александровна Морозова.

Посчитав, что раз Гатчина – столица Ленобласти, то и Архивное управление области находится там, Наташа попросила Наталью Александровну сориентировать, есть ли в Гатчине более доступные места размещения. Просьба не осталась без внимания. Но больше всего Наташу поразило, что коллега обратилась к своему непосредственному руководителю – начальнику Архивного управления Ленинградской области Андрею Владимировичу Савченко.

Пятое рукопожатие – Андрей Савченко

Андрей Савченко включился сразу и с полной самоотдачей.

- Для меня это дорогого стоит. Какое взаимодействие с руководителем! Что так можно решать вопросы, я даже не представляла, - удивляется Наташа.

Наташе дали телефон Андрея Владимировича, чтобы уточнить все нюансы. Сразу нашлось несколько вариантов размещения, и уже к вечеру остановили выбор на лучшем.

- Андрей Владимирович сказал, что у его любимой сестры пустая квартира в Гатчине. Она предоставит ее нам совершенно бесплатно. Неужели так бывает?! Я даже ушам своим не поверила, – вспоминает Наташа.

Шестое рукопожатие – Людмила Голубева

Двоюродной сестрой Андрея Владимировича оказалась председатель совета ветеранов Гатчинского района Людмила Николаевна Голубева. Наташа и Игорь получили у нее ключи 3 сентября и переехали в Гатчину.

- Людмила Николаевна поразила своей энергией. На нее смотришь и жить хочется. Она включалась в любую мою проблему, даже в мелочах, - говорит Наташа. - Андрей Владимирович позвонил, узнал, как мы устроились, нужна ли помощь. Он меня никогда в глаза не видел, но кинулся сам на помощь, и поручил Татьяне Михайловне опекать. Мы с ней съездили в архив Гатчинского района. Это мне было очень интересно по работе. Потом мне предложили поездку в областной архив в Выборге. Но я не могла оставить мужа, - рассказывает Наташа.

А еще она вспоминала добрым словом радушную и внимательную сотрудницу центральной почты Марину, которая помогала отправить в Енакиево посылку.

- И до операции мужа, и после меня не бросили, - вспоминает Наташа. - Врачи немногословные, но делают свое дело четко. Сюсюкать никто не обещал. Пронянчила меня старшая медсестра Ева Александровна Васильева. Я плакала, просилась к мужу. Пустили на минутку. Вечером ему стало плохо. Опять попросилась к нему, подержать за руку. Ему стало легче, и он подремал.

Наташа восхищалась врачами, средним и младшим персоналом Гатчинской больницы. Никаких окриков, приходила, как в семью. И теперь переживала, как отблагодарить всех…

- Я встретила таких людей, помощь которых деньгами не измерить, словами не передать, - говорит Наташа. - Или я отвыкла от этого?.. Или никогда не сталкивалась?.. Игорь учил наших детей: относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Наверное, его слова были где-то услышаны свыше. Сколько людей подставляли мне свои плечи на протяжении всей этой истории! Как теперь передать всю степень благодарности! Игорь говорит: напиши. Какой из меня писатель! Поэтому решила рассказать. Дай Бог всем мира, счастья и доброго здоровья!

Наташа и Игорь уехали домой. Уверены, теперь у них все будет хорошо.

Татьяна Можаева