Студенческий педагогический отряд «Сознание» в поиске активных девушек и юношей!
Обучаем вожатскому мастерству и предоставляем трудоустройство на летний период.
Рубрики: Молодежь
Отряд базируется в Гатчине, занятия проходят два раза в неделю;
Нашей команде уже более 5 лет;
Предоставляем трудоустройство в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
Стоимость обучения — 0 ₽. Взамен только яркие эмоции, новые знакомства, а также интересные мероприятия в различных регионах России!
Для записи и более подробной информации находите нас в сообществе Вконтакте: Студенческий педагогический отряд «Сознание» https://vk.com/spo_soznanie и пишите в сообщения группы или можете заполнить анкету, после чего с Вами свяжется руководитель отряда https://vk.com/app6013442_-159962435?form_id=5#form_id=5 . Номер телефона для уточнения информации и записи: 89627028090, Дарья, руководитель отряда
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