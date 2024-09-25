Студенческий педагогический отряд «Сознание» в поиске активных девушек и юношей!

Отряд базируется в Гатчине, занятия проходят два раза в неделю;

Нашей команде уже более 5 лет;

Предоставляем трудоустройство в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

Стоимость обучения — 0 ₽. Взамен только яркие эмоции, новые знакомства, а также интересные мероприятия в различных регионах России!

Для записи и более подробной информации находите нас в сообществе Вконтакте: Студенческий педагогический отряд «Сознание» https://vk.com/spo_soznanie и пишите в сообщения группы или можете заполнить анкету, после чего с Вами свяжется руководитель отряда https://vk.com/app6013442_-159962435?form_id=5#form_id=5 . Номер телефона для уточнения информации и записи: 89627028090, Дарья, руководитель отряда