Да будет свет… на дорогах!

Как отметила депутат, в большинстве своем региональные дороги, проходящие через населённые пункты, ввиду исторически сложившейся ситуации оказываются достаточно узкими без возможности организации тротуаров и со сложностями в организации освещения. В результате жители вынуждены перемещаться вдоль дорог с интенсивным движением в полной темноте. Татьяна Бездетко привела пример Большеколпанского сельского поселения, где проблема освещенности дорог стоит особенно остро. Чтобы сдвинуть эту проблему с мертвой точки, считает депутат, необходима глубокая ее проработка совместно с «Ленэнерго».

Отвечая на вопрос, заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Сергей Алексеев отметил, что количество населенных пунктов, проходящих вдоль автодорог регионального значения и подлежащих обустройству стационарным электрическим освещением, составляет более 1500. По приблизительным оценкам, общая потребность в бюджетных средствах для выполнения строительно-монтажных работ по устройству наружного электроосвещения таких автодорог по всей Ленинградской области, составляет более 22 млрд руб. (без учета выкупа прилегающих к автодороге земельных участков).

На основании исковых заявлений, в отношении комитета по дорожному хозяйству и подведомственных организаций вынесены судебные решения, требующие незамедлительного обустройства освещения в границах населенных пунктов. Разработан перечень объектов, подлежащих обустройству в приоритетном порядке, исходя из необходимости неукоснительного исполнения решений судов. Потребность в финансировании указанных объектов составляет порядка 4,5 млрд руб. Помимо решений судов, в настоящее время разработан перечень объектов подлежащих обустройству на основании представлений ГИБДД на ориентировочную сумму 4,7 млрд руб.

Выступающий согласился с Татьяной Бездетко, что имеется негативная практика стеснённых условий в населённых пунктах, связанная с близким расположением заборов индивидуальных жилых строений, а также опор линий электроснабжения, не стоящих на балансе подведомственной организации, как в полосе отвода, так и практически по краю земляного полотна автодороги.

Сергей Алексеев заверил, что уже сейчас с целью оперативного освещения автодорог прорабатывается вопрос с ПАО «Россети Ленэнерго» о возможности двойного использования опор линий электропередач по конкретным адресам. Выступающий высказал предложение о создании государственной архитектурно-технической инспекции - органа, который мог бы регулировать вопросы благоустройства придорожных территорий, содержания полос отвода, борьбы с борщевиком на придорожных территориях.

Депутат Михаил Коломыцев обратил внимание представителя комитета на необходимость устранения правовой неопределенности в определении собственника «движимого» дорожного имущества (опоры освещения и пр.). В настоящее время «движимое» имущество федеральных дорог, проходящих через населенные пункты, в большинстве случаев находится в плачевном состоянии. Муниципалы готовы бы и взять его на баланс, но юридически не имеют на это право, так как этот объект не является недвижимостью и находится в полосе отвода дороги.

Подводя итог обсуждению этого вопроса, Губернатор поддержал депутатов в том, что необходимо выработать юридическое решение об определении собственника «движимого» дорожного имущества. Глава региона также обратил внимание профильного комитета на то, что к 2030 году необходимо добиться не 50% освещенности региональных дорог, проходящих через населенные пункты (как прогнозирует комитет), а, как минимум, 70%. А для этого важно проанализировать, в чем проблема недостаточного выполнения этих работ, какие еще нужны ресурсы, изучить технические возможности подрядчика. Ведь в идеале - любая дорога, проходящая по населенному пункту, должна быть освещена.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области