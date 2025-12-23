Пиккуйоулу, или Малое Рождество в Гатчине

Рождественский концерт организовал Центр культуры ингерманландских финнов «Хатсина». Его директор Нина Андреевна Аниконова познакомила гостей праздника с рождественскими традициями ингерманландских финнов.

Пиккуйоулу, или маленькое Рождество, - давняя традиция встречать будущее Рождество в компании друзей. Отмечается этот праздник с ноября до самого Рождества. В отличие от главного Рождественского праздника, маленькое Рождество проходит в неформальной обстановке, представляя собой веселую вечеринку в кругу друзей или коллег.

Непременный участник маленького Рождества — Йолупукки, финский Дедушка Мороз, одетый в традиционную одежду и кожаные сапожки с загнутыми носами. На празднике в «Купринке» было много игрушек из соломы и других елочных украшений ингерманландских финнов. Также гости могли познакомиться с выставкой финских музыкальных инструментов.

Веселый рождественский праздник начался со знакомства с выставкой «Льняная сказка», которую презентовала мастерица из Терволово Любовь Пакканен. На выставке представлены оригинальные изделия для домашнего уюта, созданные в технике традиционного и современного ткачества и украшенные национальными орнаментами ингерманландских финнов.

Атмосферу волшебства создали выступления юных музыкантов и их наставников. Творческие подарки преподнесли гостям маленькие хористы из детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова под руководством Людмилы Кудряковой, ансамбль «Кантеле» (Пудостьский культурный комплекс, руководитель Галина Бабушкина), юные баянисты Семен Кирьянен и Артемий Вдовин (Гатчинская ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова, преподаватель Е. Брусенцева), Дарья Воробьева (хореографическая студия «Колибри», преподаватель В. Ребрик).

Юлия Лысанюк