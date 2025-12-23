Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

24.12.25 с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 08:00 25.12.2025

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.

 

24.12.2025 с 10:00 до 17:00

Пудомягское ТУ:

д. Марьино,

п. Лукаши(частично),

д. Вярлево,

д. Корпикюля(аэродром),

массив «Дачный-1»,

СНТ «Дачный-2» (2 раза на 20 минут). 

 

24.12.2025 с 09:00 до 18:00 

Веревское ТУ: 

д. Малое Верево Киевское ш., 14 (промзона). 

 

24.12.2025 с 09:00 до 17:30 

Новосветское ТУ: 

д. Пустошка,

п. Новый Свет промзона, бывшие свинарники (частично). 

 

24.12.2025 с 09:00 до 17:30 

Рождественское ТУ: 

п. Дивенский (частично). 

 

24.12.2025 с 09:00 до 17:00 

Сяськелевское ТУ: 

д. Жабино, ул. Поселковая, мастерские, котельная. 

 

24.12.2025 с 10:00 до 17:30 

Большеколпанское ТУ: 

д. Малые Колпаны промзона. 

 

24.12.2025 с 09:00 до 17:00 

Елизаветинское ТУ: 

д. Шпаньково(частично).