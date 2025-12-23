Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
24.12.25 с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 08:00 25.12.2025
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
24.12.2025 с 10:00 до 17:00
Пудомягское ТУ:
д. Марьино,
п. Лукаши(частично),
д. Вярлево,
д. Корпикюля(аэродром),
массив «Дачный-1»,
СНТ «Дачный-2» (2 раза на 20 минут).
24.12.2025 с 09:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Малое Верево Киевское ш., 14 (промзона).
24.12.2025 с 09:00 до 17:30
Новосветское ТУ:
д. Пустошка,
п. Новый Свет промзона, бывшие свинарники (частично).
24.12.2025 с 09:00 до 17:30
Рождественское ТУ:
п. Дивенский (частично).
24.12.2025 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино, ул. Поселковая, мастерские, котельная.
24.12.2025 с 10:00 до 17:30
Большеколпанское ТУ:
д. Малые Колпаны промзона.
24.12.2025 с 09:00 до 17:00
Елизаветинское ТУ:
д. Шпаньково(частично).