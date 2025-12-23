Встреча была интересной и познавательной. В школьных рекреациях участников мероприятия, родителей и учителей, встречал «Салон дополнительного образования», где прошли консультации по секциям и кружкам, мастер-классы от Центра информационных технологий и Дома детского творчества, которые помогли участникам познакомиться и настроиться на продуктивную работу.

В рамках встречи была организована работа шести секций: «Диалог с учителем: строим эффективное взаимодействие для успеха ребенка», «ГИА - 2026: просто о сложном», «Психологическое благополучие школьника: доверие и безопасность», «От мечты к профессии: перспективы самореализации выпускников в Гатчинском муниципальном округе», «Советник как стратег: объединение усилий семьи, школы и социума», «Дополнительное образование: возможности для развития и успеха вашего ребенка». Каждая секция предоставила возможность для активного обсуждения и обмена мнениями.

Об итогах работы модераторы доложили в актовом зале, где присутствовали руководители администрации и комитета образования.

- Стало доброй традицией в последние дни уходящего года проводить общие встречи. И в этом есть огромный смысл, - подчеркнула, обращаясь к родителям, глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. - Это возможность вести честный открытый разговор на самые актуальные темы. А актуальных тем у нас с вами остается очень много. Только в открытом честном диалоге, во взаимодействии мы вместе сможем минимизировать риски и выстраивать выверенную стратегию развития системы образования и всего Гатчинского муниципального округа. Перед собранием мне предложили выбрать ключевую фразу. Я выбрала «Классная работа». И сегодня я всем желаю в наступающем 2026 году работать классно!

С информацией на собрании выступили председатель комитета образования Марина Шутова, председатель Совета родителей Гатчинского округа Ирина Бушуева и ее заместитель Кирилл Ханыгин.

Участками собрания были отмечены наиболее значительные достижения системы образования Гатчинского округа 2025 года. Гатчинский округ признан лидером в Ленинградской области по качеству и объективности проведения ЕГЭ. В ТОП-100 региональной интегрированной оценки качества образовательной деятельности вошли 15 школ и 15 детских садов. Медалями «За особые успехи в учении» награждены 94 выпускника 11 классов. Три выпускника получили по результатам ЕГЭ 100 баллов, 138 учеников стали победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, семь - вышли на заключительный этап, четыре – стали его призерами. Учитель русского языка и литературы Елизаветинской школы Михаил Солонников стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России». Четыре гатчинских педагога стали победителями конкурса на присуждение премий лучшим учителям Ленинградской области за достижения в педагогической деятельности.

Система образования Гатчинского округа активно развивается: за два года в округе открыто две школы-новостройки на две тысячи дополнительных мест.

С целью подготовки, привлечения и закрепления в Гатчинском округе педагогических кадров с 2025 года реализуется муниципальный проект «Гатчинский учитель». Уже 63 молодых специалиста, трудоустроившиеся к 1 сентября 2025 года, получили первую муниципальную выплату 50 тысяч рублей. Также, начиная с 1 сентября этого года, стипендии в размере 5 тысяч рублей в месяц получают шесть студентов, заключивших договор на целевое обучение с общеобразовательными учреждениями. При условии сдачи зимней сессии на «хорошо» и «отлично» стипендия увеличится до 10 тыс. рублей. Проект «Гатчинский учитель» предполагает также меры по привлечению учителей по дефицитным специальностям из других регионов, ежемесячные компенсации за съем жилья, вручение заслуженным педагогам знака отличия за верность системе гатчинского образования.

За пять лет реализации национального проекта «Образование» в округе открыто и успешно функционирует 14 «Точек роста» в сельских школах, школьный «Кванториум» в Гатчинской школе № 9.

В рамках реализации государственной программы «Развитие образования» началась модернизация Кобринской школы.

Гатчинская школа №1, Гатчинская школа №8 «Центр образования», Гатчинская школа №9, Веревская школа, Вырицкая школа оснащены средствами обучения и воспитания для преподавания «Основ безопасности и защиты Родины» и труда (технологии) на общую сумму 1,2 млн рублей.

В планах на 2026 год - модернизация Коммунарской школы № 1, завершение капитального ремонта Гатчинской школы № 4, Кобринской школы, реновация детского сада № 23, строительство ясельного корпуса детского сада № 13, строительство детского сада в г.Коммунар, строительство Коммунарской спортивной школы, ремонт спортивных площадок Минской начальной школы и Семринской начальной школы, ремонт и обновление столовых и пищеблоков Гатчинского лицея № 3, Пригородной школы и др.

Гатчинский округ – участник регионального проекта «Профориентация в Ленинградской области». В основе концепции проекта - кластерный подход через создание учебно-образовательных отраслевых кластеров «Школа-СПО-ВУЗ-работодатель». Чтобы молодежь была готова трудиться в секторах экономики Гатчинского округа, в средних школах в 2025 году более чем в два раза увеличено число профильных (предпрофессиональных классов): открыто дополнительно 18 таких классов. Более 180 старшеклассников по итогам обучения получили свидетельства о первой профессии – вожатый, цифровой куратор, слесарь-сборщик БПЛА, чертежник, младшая медицинская сестра по уходу.

С 1 января в школы введены дополнительно 68 ставок педагогов-психологов. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляет специализированное муниципальное учреждение - Центр психолого-медико-социального сопровождения в п. Новый Свет. На базе Гатчинской школы № 12 открыто территориальное отделение Регионального центра психологической помощи несовершеннолетним Ленинградской области.

Как отметили родители, собрание оставило положительные впечатления. Оно позволило обсудить актуальные вопросы и наладить продуктивную коммуникацию между всеми участниками образовательного процесса.

Родительское собрание завершилось торжественной церемонией награждения благодарственными письмами самых инициативных родителей.

Татьяна Можаева