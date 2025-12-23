«Торжество победителей»: новая книга Игоря Смирнова

В сборник «Торжество победителей» вошли дневники, автобиографии и документы участников боевых действий и людей, переживших суровые испытания во время Великой Отечественной войны. Автор книги – Игорь Смирнов – представлял ее собравшимся вместе с председателем Совета ветеранов войны и труда Гатчинского округа Людмилой Голубевой, также принявшей участие в этом литературном проекте.

Как напомнила Людмила Голубева, книга вышла в год 80-летнего юбилея Великой Победы, став достойным его завершением.

- Эта книга – не просто результат кропотливой работы с архивами, документами и воспоминаниями, – отметила Людмила Николаевна. - Это прежде всего наш долг перед теми, чьи судьбы легли в основу сборника. Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, мы говорим прежде всего о людях: о солдатах, которые шли в бой, не зная, вернутся ли они; о тех, кто спасал раненых под обстрелами; о детях, которые повзрослели слишком рано. Эта книга – попытка сохранить для истории, для тех, кто будет жить после нас, память о них. Я думаю, что память – это не только наше прошлое: это то, что делает нас людьми... Задача таких книг – память о каждом человеке, который внес вклад в нашу победу.

- Одна из причин, по которым я взялся за книгу – память о моем отце-фронтовике, который ушел на войну летом 1942 года, как ему только исполнилось 18 лет, – рассказал Игорь Смирнов. - После войны однополчане моего отца собирались каждый год, летом. Из всей роты их вернулось всего восемь человек. Сейчас, конечно, никого из них нет в живых. Но до сих пор я храню в своем сердце память об этих людях – самых обыкновенных солдатах. Эта книга – дань уважения всем им. Моя цель как автора книги – чтобы имя каждого человека, внесшего вклад в нашу победу, осталось в истории...

Книга «Торжество победителей» начинается с дневника Ивана Григорьевича Телушкина (1906–1966), который Игорю Борисовичу передала дочь фронтовика – гатчинский педагог Людмила Ивановна Щукина (Телушкина). До войны семья Телушкиных жила в Гатчине. Иван Григорьевич был начальником гатчинского филиала Ленинградского пивоваренного завода имени Степана Разина. Когда началась война, его призвали в армию, назначив на должность начальника административно-хозяйственной части военного санитарного поезда. Свой дневник Иван Телушкин вел с августа 1941 по июль 1942 года. В чудом сохранившихся записях предстает реальная картина первого года Великой Отечественной войны.

В книгу также вошли воспоминания отца Игоря Смирнова – Бориса Ефремовича Смирнова (1924–1997). Всю войну Борис Ефремович прошел командиром орудия, участвовал в боевых действиях на Ленинградском, Белорусском, Украинском фронтах. Защитник Ленинграда, участник боев на Синявинских болотах и Синявинских высотах. Среди наград Бориса Смирнова – орден Красной Звезды, орден Славы III степени, орден Отечественной войны II степени.

Одна из глав посвящена ветеранам Великой Отечественной войны, супругам Николаю Яковлевичу и Марии Федоровне Малашевским. Они встретились на войне, поженились и прожили долгую совместную жизнь. После окончания войны Николай и Мария Малашевские обосновались в Латвии, но в 1993 году, в связи с известными событиями, вынуждены были переехать в Гатчину, к своей дочери Светлане. Как вспоминает Светлана Николаевна Малашевская, в статусе вынужденных переселенцев они продолжали вести активный образ жизни, поддерживали связь с гатчинским Советом ветеранов, ездили на встречи с однополчанами в Москву.

В книгу вошли уникальные воспоминания ректора ЛИЭИ (Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета) Виктора Степановича Кабакова (1930–2014). Война застала его в возрасте 11 лет в деревне под Стрельной, куда родители отправили его на летние каникулы из Ленинграда. Когда деревню заняли фашисты, бабушка с внуком добрались пешком из Стрельны до Пскова. Немцы отправили Виктора в Германию, где он батрачил на крестьянском дворе вплоть до нашей победы в 1945 году.

В свое время Виктору Степановичу удалось издать книгу воспоминаний на немецком языке. Перевести их обратно на русский помогли студенты Игоря Смирнова, который тогда преподавал в ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Еще одна глава посвящена человеку, которого помнят многие гатчинцы. Эрик Дмитриевич Хмелёв (1925–2013) – ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды и ордена Отечественной войны II степени. Свою жизнь после

войны связал с Вооруженными силами. Служил в воинских частях Гатчины и Гатчинского района. В 2009–2013 годах был председателем Совета ветеранов города Гатчины.

В одной большой главе «Память» собрана информация о многолетней деятельности Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Гатчины и Гатчинского округа, Гатчинского отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, региональной организации «Жители блокадного Ленинграда», почетных граждан Гатчинского округа – ветеранов Великой Отечественной войны.

- Благодарю вас за этот огромный труд, – говорит председатель общества «Жители блокадного Ленинграда», почетный гражданин города Гатчины Константин Ермаков. - Уверен, эта книга будет очень полезна как дополнение к воспоминаниям наших ветеранов и блокадников, тем более что в ней есть соответствующие разъяснения событий, происходящих в те годы.

- Как человек пишущий я знаю, как это сложно – из такой мозаики событий и фактов, пропуская их через себя, создать книгу, тем более на такую важную тему, – отметил краевед, почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков. - О многих этих людях мы помним, и эта книга, скорее, нужна не нам, а тем, кто будет после нас. Будущие поколения должны гордиться своими героями во имя славы нашей Родины. И наша задача – успеть рассказать обо всех, потому что эта тема становится всё дальше от нас по времени...

Книга «Торжество победителей» богато иллюстрирована фотографиями из открытых источников, личных архивов, архивов общественных организаций и газеты «Гатчинская правда».

Издание осуществлено при финансовой поддержке Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, и администрации Гатчинского округа.

Юлия Лысанюк