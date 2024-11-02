«Госуслуги» предлагают пользователям поменять почту Gmail на российские аналоги

Сейчас на почту @gmail.com, используемую для доступа к «Госуслугам», приходят сообщения для восстановления пароля.

Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Платформа «Госуслуги» не может гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать.

Пользователям предлагается указать новый почтовый адрес в настройках личного кабинета для дальнейшего взаимодействия с порталом «Госуслуги». Одним из таких вариантов может сервис @xmail.ru от российской компании VK, который уже интегрирован с «Госуслугами».