«Госуслуги» предлагают пользователям поменять почту Gmail на российские аналоги
Уведомление с предложением воспользоваться переносом почтового адреса на другие платформы портал «Госуслуги» рассылает пользователям, которые регистрировались на портале с помощью почтового сервиса Gmail, принадлежащего Google.
Рубрики: Общество
Сейчас на почту @gmail.com, используемую для доступа к «Госуслугам», приходят сообщения для восстановления пароля.
Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Платформа «Госуслуги» не может гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать.
Пользователям предлагается указать новый почтовый адрес в настройках личного кабинета для дальнейшего взаимодействия с порталом «Госуслуги». Одним из таких вариантов может сервис @xmail.ru от российской компании VK, который уже интегрирован с «Госуслугами».
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