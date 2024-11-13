Ленобласть обеспечивает надежную работу систем отопления

«Делаем все, чтобы повысить надежность работы систем теплоснабжения во всех районах. В этом году заранее проводим отбор, чтобы у прошедших его поселений было время спокойно подготовиться: обозначить фронт работ, по результатам конкурсов определить подрядчиков, после завершения отопительного сезона быстро начать работы и проконтролировать их качество. В проекте бюджета на 2025 год, прошедшем первое чтение, уже заложено 600 миллионов на капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения, при дальнейшем внесении поправок эта сумма вырастет», — подчеркнул председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.

В 2024 году в Ленинградской области по госпрограмме «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» заменено около 10 тыс. метров теплосетей, проведены работы более чем на 50 котельных.

В Ленинградской области создан ситцентр по энергетике, где на все вопросы по отоплению отвечают специалисты комитета по ТЭК, Госжилнадзора и муниципальных администраций: https://vk.com/centr_lo.