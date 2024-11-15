Образовательный онлайн-марафон «Мой бизнес. Мое будущее». Новые знания для предпринимателей Ленобласти

Образовательные программы играют важную роль в развитии бизнеса, способствуя повышению квалификации сотрудников и внедрению современных технологий. Образование дает возможность бизнесу адаптироваться к изменениям на рынке, улучшать качество продукции и услуг, а также повышать конкурентоспособность и открывать новые возможности для роста и инноваций, что является одной из основных целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Известные спикеры и действующие предприниматели раскроют темы эффективной коммуникации, новых технологий, финансов, маркетинга, личностного роста. Организатор онлайн-марафона — АНО «Мой бизнес — мои возможности» при поддержке Минэкономразвития России.

«У предпринимательского сообщества высокая потребность в получении новых знаний, так как от этого может зависеть развитие бизнеса. 71% предпринимателей отмечают позитивные изменения в бизнесе после прохождения образовательных и тренинговых программ. Востребованы как проекты коммерческих компаний, так и мероприятия, которые предприниматели могут посетить в рамках государственной поддержки. Министерство выступает интегратором возможностей для бизнеса. Мы объединили на одной площадке знания и опыт крупного бизнеса, известных специалистов и предпринимателей, чтобы дать самую актуальную и необходимую информацию бизнесу для успешного развития своего дела», — пояснила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

В рамках онлайн-марафона выступят 30 спикеров, включая топ-менеджеров крупнейших российских компаний, представителей маркетплейсов, образовательных платформ, экспертов банковского дела, бизнес-тренеров, государственных и общественных деятелей. Каждый день будет наполнен мотивирующими историями и практическими советами, которые помогут участникам расширить свои горизонты и получить новые знания.

Эфиры будут касаться таких тем, как эффективные коммуникации и кадры, новые технологии и цифровизация бизнес-процессов, финансы, господдержка и налоги, точки роста для бизнеса, маркетинг, продвижение и каналы сбыта, личный рост и новые возможности для предпринимателей, женское предпринимательство.

Ведущие бизнес-эфиров — директора центров «Мой бизнес» и опытные журналисты, специализирующиеся на деловой тематике, — обсудят актуальные вопросы, волнующие предпринимателей, ключевые тренды и инновации в бизнесе, а также поделятся своим опытом создания успешных бизнес-проектов.

Для участия в онлайн-марафоне необходимо зарегистрироваться на сайте http://бизнесмарафон.рф

Трансляции пройдут в прямом эфире в сообществе «Мой бизнес» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/moibizbiz

Для предпринимателей будет организована возможность задать интересующие вопросы.