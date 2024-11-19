Министр экономики Максим Решетников назвал цели нового проекта по развитию МСП

«Сегодня занятость в секторе превышает 28 млн человек, работают 6,5 млн малых и средних компаний. Самые большие значения за весь период ведения единого реестра МСП с 2016 года — это результат внедрения принципов адресности, технологичности и цифровизации в меры поддержки бизнеса», — уточнил Решетников.

По его словам, в новом федеральном проекте необходимо обеспечить изменение подходов от количественных к качественным ориентирам в виде роста дохода в расчете на одного работника субъектов МСП темпами выше роста ВВП. Для этого необходимо переосмыслить и роль Корпорации МСП как института развития малого и среднего бизнеса, и ее инструментов, подчеркнул министр экономики.

Около 5,3 трлн рублей привлекут на развитие малые и средние предприятия по всем финансовым программам Корпорации МСП до 2030 года. Такие данные были озвучены в ходе заседания Совета директоров Корпорации МСП, где обсуждалась концепция развития Корпорации до 2030 года.

«Достичь цели указа Президента позволит решение трех масштабных задач, которые лягут в основу стратегии развития Корпорации МСП. Первая задача — создавать стимулы для роста числа переходов МСП из одной категории в другую. Вторая — обеспечить рост вклада МСП в экономику предложения. Дав импульс этим отраслям, мы нарастим необходимое для нашей экономики предложение продукции и услуг. Третья задача — расширение участия МСП в обеспечении технологического суверенитета. До 2030 года объем закупок у малых технологических компаний составит около 1,2 трлн рублей», — добавил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич добавил Александр Исаевич.

«Будут сохранены действующие программы, показавшие свою эффективность и востребованность в текущих экономических условиях, в том числе «зонтичные» поручительства, — отметил Александр Исаевич. — Появятся льготные кредиты для резидентов ОЭЗ и предпринимателей из моногородов, а также МСП в сфере станкостроения и робототехники. Также будет запущено льготное инвестиционное кредитование для поддержки инвестпроектов МСП в туризме, IT, научно-технической деятельности, производстве. Совокупно за счет этих программ бизнес привлечет и направит на свое развитие порядка 800 млрд. рублей до 2030 года».

Данные финансовые инструменты развития малых и средних предприятий Корпорация МСП будет реализовывать в рамках обновленной стратегии развития.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ