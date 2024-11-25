Календарь предпринимателя на декабрь 2024 года

До 2 декабря ИП, имеющие недвижимость и транспорт, уплачивают имущественные налоги за 2023 год: земельный и транспортный, налог на имущество физических лиц.

До 3 декабря организации и ИП с сотрудниками направляют уведомление по НДФЛ за 23 - 30 ноября и до 5 декабря уплачивают его (если в этот период платили сотрудникам).

До 16 декабря организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в СФР «на травматизм» за ноябрь.

До 20 декабря импортёры товаров из стран ЕАЭС уплачивают косвенные налоги и сдают декларацию за ноябрь.

До 25 декабря

организации и ИП с сотрудниками представляют в налоговую:

- уведомление о суммах страховых взносов за ноябрь и НДФЛ за период с 1 по 22 декабря;

- персонифицированные сведения о физлицах за ноябрь;

производители подакцизных товаров сдают декларацию по акцизу;

сдают декларацию по акцизу; организации на ОСН , которые перешли на уплату налога по фактической прибыли, сдают декларацию за ноябрь;

, которые перешли на уплату налога по фактической прибыли, сдают декларацию за ноябрь; организации и ИП на АвтоУСН , уплачивают налог за ноябрь.

До 28 декабря

самозанятые уплачивают НПД за ноябрь;

уплачивают НПД за ноябрь; организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в налоговую инспекцию за ноябрь и НДФЛ за период с 1 по 22 декабря (а если были выплаты с 23 до 28 декабря, то нужно также уплатить с них НДФЛ, направив уведомление для ЕНП не позднее 28.12.2024);

уплачивают страховые взносы в налоговую инспекцию за ноябрь и НДФЛ за период с 1 по 22 декабря (а если были выплаты с 23 до 28 декабря, то нужно также уплатить с них НДФЛ, направив уведомление для ЕНП не позднее 28.12.2024); организации на ОСН уплачивают аванс по налогу на прибыль (если не уплачиваете только квартальные авансы по п. 3 ст. 286 НК);

уплачивают аванс по налогу на прибыль (если не уплачиваете только квартальные авансы по п. 3 ст. 286 НК); организации и ИП на ОСН и ЕСХН уплачивают НДС (если не используете освобождение по п. 1 ст. 145 НК);

уплачивают НДС (если не используете освобождение по п. 1 ст. 145 НК); производители подакцизных товаров уплачивают акцизы.

До 31 декабря (в связи с выходными срок переносится на 9 января):