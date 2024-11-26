Материнская слава и отцовская доблесть – в детях

На праздник в Гатчине собрались виновники торжества со всех концов 47 региона. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что уходящий год был замечательным для Ленинградской области, много мероприятий было посвящено поддержке семьи. Благополучие взрослых и детей, жителей Ленинградской области должно оставаться в приоритете у правительства региона и у местных властей:

- В этом году из бюджета Ленобласти на поддержку семей было выделено 15 млрд рублей. А на следующий год мы уже предложили депутатам утвердить программу в 17 млрд рублей. Это и прямая помощь, и поддержка, и обеспечение транспортом, это и земельные участки, и многое-многое другое, – отметил Александр Юрьевич. – В этом году мы несколько раз возвращались к нашему Социальному кодексу, меняли его, дополняли, чтобы дать большую поддержку нашим семьям. И мы прекрасно понимаем, что нужно поддерживать не только многодетные семьи. Мы начали выплаты молодым семьям, молодым мамам, особенно тем, кто принял решение родить первого ребенка. И, конечно, очень важно на вашем примере – многодетных семей Ленинградской области – пропагандировать основные семейные ценности.

Александр Дрозденко торжественно вручил награды многодетным матерям и отцам Ленинградской области. На сцену поднимались жители разных районов, воспитывающие пятерых и более детей. В числе награжденных знаками отличия – многодетные матери из Гатчинского округа. Анна Звонарева все свое время посвящает воспитанию пятерых дочерей, является дипломированным тренером по волновой йоге, а в свободное время ведет женские танцы, занимается гимнастикой цигун и пишет книги для женщин. Елена Пеус работает кладовщиком в Войсковицкой школе и воспитывает вместе с супругом восьмерых детей.

Знак отличия «Отцовская доблесть» получил житель Нового Света Алексей Шапкин – отец 11 детей. Старшему сыну – 21 год, младшим двойняшкам будет три. Семья ведет хозяйство, которое началось когда-то с одной козы, подаренной им Большим семейным советом Гатчинского района. Правительство Ленинградской области подарило Шапкиным большой семейный автомобиль «Газель».

Под бурные аплодисменты на сцену Дома культуры поднимались мамы и главы семейств, сопровождаемые детьми и супругами. Награжденным вручали цветы и подарки. В некоторых многодетных семьях награды получали оба родителя. Но не все доблестные отцы смогли лично присутствовать на церемонии награждения: некоторые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, один из награжденных – моряк в рейсе, а настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы Приозерского района отец Павел, также представленный к награде, в этот день проводил богослужение – в день памяти Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил. За тех, кто в море и на службе, награды принимали их близкие – жены и дети.

Напомним, что знак отличия «Слава матери» был учрежден в нашем регионе в 2007 году, и семь лет спустя в Ленобласти появился знак «Отцовская доблесть». Этих наград удостаиваются отцы и матери, воспитывающие пятерых и более детей. Всем награжденным знаком отличия Ленобласти «Слава Матери» и «Отцовская доблесть» предоставляется единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей.

Также в этот день в Доме культуры состоялась церемония награждения победителей фотоконкурса «Слава Матери. Отцовская доблесть» и поздравление 14 победителей регионального этапа Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – семья». На фотоконкурс было представлено 140 фотографий, в которых отражается роль семьи как основы жизни в государстве, культура отношений в семье через совместный труд, обучение, творчество. Жители Гатчинского округа стали победителями во всех номинациях. Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области, председатель регионального Союза женщин Татьяна Толстова и депутат областного парламента, координатор регионального партийного проекта «Крепкая семья» Людмила Тептина вручили победителям подарки и дипломы.

Андрей Соколов