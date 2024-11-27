Назвал пароль и лишился больше трёх миллионов

Через мессенджер «Телеграм» ему позвонил незнакомый мужчина, который представился директором его предприятия и сообщил, что на предприятие приезжает проверка, и некий гражданин А.В. Кузнец должен провести инструктаж. После чего состоялся разговор с Кузнецом, который предупредил о том, что на связь выйдут специалисты.

Через некоторое время снова поступил звонок в «Телеграме»: мужской голос представился сотрудником ФСБ Лозгачевым Павлом Александровичем. Этот Лозгачев заявил, будто бы у работников компании пропадают деньги со счетов. С целью обезопасить денежные сбережения на счетах мужчины звонок был переведен на «сотрудника ФСБ по экономической безопасности» Артема Николаевича Попова. Он заявил, что главная задача – разобраться и выяснить, кто ворует деньги у сотрудников со счетов в банке. Найти вора и наказать! Для этой благой цели необходимо снять, по возможности, всю имеющеюся у мужчины на счете сумму и передать ее сотруднику ФСБ, который назовет пароль: «Павел Александрович Лозгачёв футбол».

Законопослушный гражданин, желая помочь доблестным чекистам отловить негодяя, ворующего деньги, ничего не проверяя, ни с кем не консультируясь, поехал в Петербург и в отделении своего банка на Среднем проспекте Васильевского острова снял со счета 2 миллиона 375 тысяч рублей, явился вечером на место встречи на 8-ю линию к церкви Благовещения и отдал под покровом темноты все деньги незнакомому мужчине, назвавшему «пароль». Липовому сотруднику ФСБ на вид было лет тридцать, брюнет небольшого роста, восточной внешности, в темной куртке и джинсах.

Но этого оказалось мало. Спустившему больше двух миллионов пенсионеру снова позвонил «сотрудник по экономической безопасности» А.Н. Попов и велел проделать такую же операцию с другим банком. Сказано – сделано. В Петербурге на Лиговском проспекте мужчина снял

750 тысяч рублей и по указанию Павла Александровича Лозгачева отдал их очередному «агенту», назвавшему тот же самый пароль. Для этого он снова вечером приехал на 5-ю линию Васильевского острова и вручил деньги молодому человеку в светлой куртке с капюшоном и в синих джинсах. Лицо было закрыто.

Войдя во вкус, преступники обнаглели, и на следующий день потерпевшему опять позвонил гр-н Попов с просьбой еще раз съездить в банк. Однако пенсионер отказался, что вызвало сильное недовольство у «сотрудника ФСБ», а когда мужчина потребовал свои деньги назад, в ответ посыпались угрозы. Тут-то потерпевший наконец понял, что связался с мошенниками. Ущерб составил 3 млн 125 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.