Промышленные компании Ленобласти привлекли в этом году 4 млрд рублей

«Всего в России из 15 тыс. кредитов с господдержкой около 3,4 тыс. привлечено на инвестиционные цели. Средства направлены на технологическую модернизацию предприятий, приобретение современного оборудования, развитие и расширение производств», — сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. На долю малого и микробизнеса приходится почти 73% от общего объема финансовой поддержки.

Кредитные средства промышленные малые и средние компании привлекают по программе льготного кредитования субъектов МСП 1764, а также с использованием инструментов Национальной гарантийной системы — поручительств Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций, прямых кредитов МСП Банка и микрозаймов государственных микрофинансовых организаций.

В Ленинградской области действует программа гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса. Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области предоставляет предпринимателям поручительства по кредитам.

Ознакомиться с вариантами этого вида государственной поддержки можно на сайте Фонда: https://813.ru/podderzhka/finansovaya/mfo-i-rgo/rgo/

Финансовая поддержка промышленных МСП осуществляется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин.