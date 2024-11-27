Промышленные компании Ленобласти привлекли в этом году 4 млрд рублей
Благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и программам льготного кредитования субъектов МСП промышленные предприятия Ленинградской области за девять месяцев 2024 года привлекли на развитие 4 млрд рублей и заключили 168 договоров.
«Всего в России из 15 тыс. кредитов с господдержкой около 3,4 тыс. привлечено на инвестиционные цели. Средства направлены на технологическую модернизацию предприятий, приобретение современного оборудования, развитие и расширение производств», — сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. На долю малого и микробизнеса приходится почти 73% от общего объема финансовой поддержки.
Кредитные средства промышленные малые и средние компании привлекают по программе льготного кредитования субъектов МСП 1764, а также с использованием инструментов Национальной гарантийной системы — поручительств Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций, прямых кредитов МСП Банка и микрозаймов государственных микрофинансовых организаций.
В Ленинградской области действует программа гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса. Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области предоставляет предпринимателям поручительства по кредитам.
Ознакомиться с вариантами этого вида государственной поддержки можно на сайте Фонда: https://813.ru/podderzhka/finansovaya/mfo-i-rgo/rgo/
Финансовая поддержка промышленных МСП осуществляется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин.