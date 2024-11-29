Как избавиться от «наливаек» и оздоровить Колпанское озеро

С информацией об исполнении полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции выступила заместитель главы администрации Гатчинского района по экономике Галина Никифорова. Она пояснила, что руководители всех объектов торговли проинформированы о внесении изменения в закон о торговле алкоголем. Эти изменения касаются только объектов общественного питания и магазинов, которые торгуют в многоквартирных домах (МКД) и на прилегающих территориях, если эти территории отмежеваны МКД и находятся в общедолевой собственности.

В новых правилах, которые призваны защитить жильцов домов, соседствующих с «наливайками», от постоянного шума и беспорядков есть много разных нюансов. Галина Никифорова подробно рассказала депутатам, что новый закон разрешает и что запрещает, и при соблюдении каких условий «наливайка» превращается в разрешенное кафе.

Также она напомнила о действии моратория на проверки объектов малого и среднего бизнеса. Сейчас проверка возможна при наличии жалобы от граждан и в присутствии представителя полиции. Но если это только письменная информация – комитет уведомляет прокуратуру, собственника и проводит разъяснительную работу. В случае подтверждения факта нарушения закона – наличии чека, видео или фотофиксации продажи, можно говорить об административном правонарушении

- Обращений граждан по поводу «наливаек» было очень много. Особенно в начале года, – прокомментировала председатель комиссии Галина Паламарчук. – Когда прошла информация, что с 1 сентября 2024 года принят областной закон и ситуация поменяется, появилась надежда, что, допустим, со 2 сентября они перестанут работать. Как мы понимаем из сегодняшнего сообщения, это не так. Изменилось то, что эти объекты торговли должны удовлетворять определенным требованиям. Исходя из тех обращений, которые есть у меня, как мне кажется, ряд объектов не удовлетворяет требованиям, потому что не располагает указанным в законе количеством посадочных мест. Значит, они не могут работать как кафе и ресторан. Выход видится такой: гражданам нужно обращаться в полицию и администрацию, чтобы комиссия проверяла эти объекты торговли. Сложности здесь я не вижу. Чем больше будет доказательной базы: видео, фотофиксация, чеки – тем лучше. Я думаю, это может решиться контрольными закупками, когда факт нарушения налицо. Пока только так.

По поводу жалоб на состояние Колпанского озера, председатель комитета муниципального контроля администрации Александр Беляев сразу пояснил, что расчистка всех водных объектов Ленинградской области, озер и рек, входит в полномочия органов региональной власти. Исполнительным органом является комитет по природным ресурсам. Также он отметил, что водных объектов в регионе много, денежных средств на всех недостаточно и, по его словам, в первую очередь работа проводится на крупных реках. Что мы и видим на примере Гатчинского района. В любом случае сначала проводится мониторинг состояния водного объекта, а после этого регион подается в федеральный орган на получение субсидии для выполнения работ.

По поводу построенной жителями на Колпанском озере самовольной плотины, (частично препятствующей вытеканию воды из мелеющего Колпанского озера) он отметил наличие жалоб от других жителей, которые обеспокоены падением уровня воды в реке Колпанке. Александр Беляев особо подчеркнул, что все действия в отношении озера должны быть законными: сначала силами специализированной организации должен быть проведен мониторинг, изыскания, и уже потом будут приниматься решения.

В этой истории есть нюанс: это гидросистема, где все взаимосвязано. Сейчас в программу оздоровления водной системы попали водные объекты, непосредственно вытекающие из Колпанского озера и находящиеся ниже по течению. Это реки, каналы и озера, питаемые его водами. Чистить только их недостаточно как для прекращения обмеления самого Колпанского озера, так и для этих самых рек, уже попавших в программу.

- Надеюсь, что в ближайшие дни мы получим ответ комитета по природным ресурсам Ленинградской области о том, что действительно проводится мониторинг Колпанского озера, – прокомментировала Галина Паламарчук. – А также информацию о сроках окончания мониторинга. Потому что, как я понимаю, по результатам мониторинга будет понятно состояние озера и наши дальнейшие действия. Если предположить, мониторинг покажет, что озеро нуждается в очистке – тогда Совет депутатов Гатчинского муниципального округа, равно как и администрация, могут ходатайствовать о включении очистки этого водного объекта в федеральную программу. Для этого, наверное, мы должны будем подключить и регион, в том числе, и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области. Поскольку решение суда говорит о том, что до декабря 2026 года плотина должна быть демонтирована, мне кажется, за 2025 года мы должны понять, к каким последствиям это может привести и попробовать к ним подготовиться.

Татьяна Можаева