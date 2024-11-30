Психологи – в помощь героям

Тема оказания психологической и психотерапевтической помощи 26 ноября обсуждалась в филиале Ленинградского областного фонда «Защитники Отечества» в Гатчине. К участию в конференции присоединились три десятка специалистов в очном и дистанционном формате.

Федеральный психолог, специалист госпиталя им. Бурденко Елена Кузина по видеоконференцсвязи поделилась своим богатым опытом психологической помощи военнослужащим и членам их семей. Она ответила на вопросы слушателей и дала ряд практических советов, вплоть до того, какие подбирать слова при общении с ранеными в госпиталях и какие книги советовать им читать.

Психолог фонда «Защитники Отечества» Надежда Матвеева рассказала о своей работе с участниками СВО и их семьями. Также были заслушаны доклады специалистов учреждений здравоохранения Ленинградской области, психологов и социальных координаторов фонда «Защитники Отечества».

- Обмен опытом очень важен, ведь каждый человек индивидуален, к каждому нужен свой подход, поэтому мы делились практиками различных специалистов психологической помощи для участников СВО и их семей, – сказала заместитель руководителя Ленинградского филиала фонда «Защитники Отечества» Нина Грицкевич.

На встрече специалистам был представлен новый федеральный проект фонда «Защитники Отечества» и Героя Труда Дениса Проценко – сайт своиродные.рф, где размещены видеоролики, рассказывающие о том, что такое посттравматическое стрессовое расстройство, как облегчить последствия контузии, как бороться с алкогольной зависимостью, преодолевать горе и многое другое.

В завершение встречи особо отличившимся специалистам были вручены благодарственные письма. Среди награжденных – психолог Гатчинской клинической межрайонной больницы Надежда Матвеева, главный внештатный психиатр комитета по здравоохранению Ленинградской области Ян Лихтман и Татьяна Нартова – главный внештатный специалист по медицинской психологии областного комздрава.

Андрей Соколов