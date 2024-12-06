«Единая Россия» передала более полумиллиона подарков детям, находящимся на длительном лечении

«Коробка храбрости» - большой по значимости проект, потому что объединяет людей очень светлой, сердечной идеей - поддержать детей в сложную минуту, дать почувствовать, что они не один на один со своей проблемой, что за них переживают и желают выздоровления многие люди, отметил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«То, что каждый год количество участников нашей акции растёт, делает её по-настоящему народной. Нам это даёт дополнительный стимул увеличивать количество площадок для проведения «Коробки храбрости», вовлекать в неё ещё больше людей. Это история не только про детей, но и про нас, взрослых, которые при помощи одного простого «подарить игрушку» становятся участниками социально важного проекта», - подчеркнул он.

В этом году количество точек сбора игрушек для ребят, проходящих лечение в больницах и хосписах, превысило 2,8 тысячи.

Ленинградская область активно принимала участие в благотворительной акции «Коробка храбрости» партии и сторонников «Единой России». Секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия», губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также принял участие в акции «Коробка храбрости».

Ранее глава 47 региона в ходе рабочего визита в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Ленобласти пополнил «Коробку храбрости» подарками для маленьких пациентов гатчинских медучреждений. Губернатор положил в коробку раскраски, карандаши, фломастеры и другие принадлежности для детского творчества.

В благотворительной акции приняли участие и члены Гатчинского отделения Всероссийской партии «Единая Россия», а также её активные сторонники, депутаты Гатчинского округа. Татьяна Бездетко депутат Законодательного собрания Ленобласти приняла участие в акции «Коробка храбрости». «Это доброе мероприятие в очередной раз напоминает нам, взрослым, что самое малое, что мы можем сделать для детей, проходящих длительное лечение в больницах, – подарить им радость и позитивные эмоции», сказала она.

Руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в Ленобласти, глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим также поддержала юных пациентов гатчинских больниц и поликлиник. «Каждый малыш, который мужественно перенес медицинскую процедуру, сможет выбрать себе подарок!», — отметила она.

В акции приняли участие и образовательные учреждения Гатчины.

Партийная акция «Коробка храбрости» проводится «Единой Россией» уже в 12-й раз и охватывает региональные исполкомы по всей стране. Игрушки, конструкторы, книжки и другие подарки, которые передадут в медицинские учреждения активисты и сторонники Партии, помогут детям легче переносить сложное лечение. Забота о каждом нуждающемся, помощь тем, кому она необходима – приоритет Народной программы партии «Единая Россия».

Огромное спасибо всем участникам акции «Коробка храбрости»!