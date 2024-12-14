«Маленькая Италия» в Белогорке Гатчинского района

…Свернув с шоссе на Белогорку, вы окажетесь совсем рядом с усадьбой Елисеевых. Замок, стоящий в глубине парка, прячется за невыразительным зданием сельскохозяйственного института. Территория усадьбы пока обнесена глухим забором, но внутри, за воротами, открывается живая иллюстрация к сказке Шарля Перро про спящую красавицу: вот аллея из вековых лип, которая ведет к прекрасному замку. Под лучами полуденного зимнего солнца он кажется бледно-розовым… Игре воображения не мешают ни остатки строительных материалов, ни экскаватор как часть пейзажа. Ландшафтные работы еще не закончены, а вот сам дворец снаружи практически готов. Сейчас ведутся не видные глазу внутренние работы.

Трагическая судьба усадьбы

Трагичная послереволюционная история усадьбы Елисеевых в Белогорке хорошо известна. С каждым новым владельцем дворец приходил все в больший упадок: пережил три пожара, мародерство фашистских оккупантов, банкротство собственников, судебные тяжбы и, в конце концов, был выставлен на торги – без окон, без дверей, в полуразрушенном состоянии. Современные вандалы довершили то, что не успели гитлеровцы – растащили каменную кладку и облицовку, разрисовали стены. В бесхозном здании разводили костры и жарили шашлыки. Дворец Елисеевых, признанный объектом культурного наследия, но так и не доставшийся соответствующему комитету по его сохранению, стал бомжом от архитектуры. Спасти его могло только чудо в лице энтузиаста с большими возможностями и взглядом профессионала. К счастью, такой человек нашелся, и уникальный особняк обрел настоящего хозяина – первого за целое столетие после самих Елисеевых.

В 2021 году на аукционе Белогорскую усадьбу купила компания, которую возглавлял житель Гатчинского района, градостроитель, кандидат архитектурных наук, в прошлом – председатель комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области Евгений Домрачёв. И с того момента для усадьбы Елисеевых началась эпоха возрождения, а в жизни самого Евгения Владимировича и его супруги Натальи Федоровны – новый этап, посвященный спасению шедевра. Дело столь же затратное и сложное, сколь интересное и благородное.

По стопам Елисеевых

- Евгений Владимирович, как вы решились на такой шаг – приобретение объекта культурного наследия практически в руинированном состоянии?

- В силу профессии и призвания я в принципе увлекаюсь исторической архитектурой. Мы объездили много заброшенных усадеб ради интереса, а в Белогорке я побывал еще много лет назад и, конечно, отметил уникальность этого объекта с точки зрения архитектуры и пейзажа – как красиво он стоит над рекой. В последний раз мы были здесь в

2019 году, глубокой осенью. Ходили по руинам вместе с другими любопытствующими, смотрели на парк, заросший борщевиком, на замок с выбитыми окнами. Было очень холодно и уныло. Усадьба произвела гнетущее впечатление и в то же время меня буквально пронзила мысль: ее надо спасать! Так я загорелся этой идеей, а потом случился аукцион, который выиграла наша компания.

- Вас привлекла, в первую очередь, необычная – замковая – архитектура?

- Не только. Да, безусловно, само здание очень интересное: это северный модерн – смешение всех стилей, что отразилось на фасаде. Каких там только нет материалов: колотый гранит, тесаный гранит, «кабанчик», лицевой кирпич, штукатурка гладкая, штукатурка фактурная, изразцы. Четыре башни – и все разные по форме: одна – квадратная в стиле оборонной крепостной архитектуры, другая – восьмигранная, третья – круглый конус, четвертая – луковичка, как маковка на куполах православных церквей. И плюс масса вентиляционных каналов и дымоходов – смотрится сказочно. Фантазия архитектора там, конечно, разыгралась.

Однако усадьба Елисеевых – это не только архитектурная достопримечательность, но и живой памятник нашей истории. Елисеевы ведь за что ни брались, все у них получалось. В Белогорке они устроили целый комплекс с молочной фермой, причем очень совершенный по тем временам. Там было электричество, и для электроснабжения они построили на Оредеже ГЭС. Обустроили этот край и больше двух десятков дач сдавали внаем. Организовали начальную школу – четырехлетку, и благодарные местные жители очень хорошо отзывались о хозяйке усадьбы Елизавете Александровне Фоминой, урожденной Елисеевой.

А почему там потом возник сельхозинститут – знаете? Елисеевы организовали образцовое сельское хозяйство, проводили выставки племенного скота, выращивали в теплицах экзотические фрукты, овощи. А место это само по себе уникальное – по сути, бальнеологический курорт (мы не ценим то, что имеем). Благодаря сочетанию легкого радона, выходящего из этих красных песков, и сосновой хвои создается уникальный целебный воздух. Елизавета Александровна болела чахоткой в довольно тяжелой форме, и врачи рекомендовали ехать либо на Лазурный берег, либо в Крым, либо вот сюда. И они с мужем приняли решение не уезжать далеко от Петербурга, а обосноваться в Белогорке – в усадьбе, подаренной ей отцом, представителем знаменитой династии купцов Елисеевых. Елизавета Александровна излечилась от туберкулеза, и за пятнадцать лет они с супругом все здесь обустроили и в последнюю очередь снесли старое здание усадьбы и в 1912–1913 годах построили новое – то, которое мы видим теперь.

- Потом грянул октябрь 1917-го, и процветанию усадьбы пришел конец. Сохранились ли какие-нибудь документы, фотографии, по которым можно было бы воссоздать интерьер замка?

- К сожалению, нет. Не осталось никаких свидетельств внутреннего убранства, поэтому создавать интерьер теперь приходится с нуля, руководствуясь только представлениями о том, каким мог быть изнутри особ-няк начала XX века в стиле модерн. Мы очень долго проектировали, нашли опытного дизайнера – Алену Березгову, обсуждали, спорили, и в конечном итоге получили детальный проект с визуализацией – как будут выглядеть интерьеры замка.

- В какой стадии сейчас ремонт и реставрация здания?

- Все противоаварийные работы идут к финишу. Снаружи сделано примерно 80-90%, и сейчас приступаем к внутренней отделке. Учитывая состояние, в котором находилось здание, проделан титанический труд. Крыши не было, окон – тоже. Стена одной башни – той, что с маленьким красивым куполом, который сейчас покрыт медью – вообще отходила в сторону и грозила рухнуть. Балконы проваливались, некоторые просто исчезли – пришлось делать заново. Собственно, здесь чудом никто не пострадал из многочисленных стихийных экскурсантов: доморощенные гиды водили тут экскурсии, взимая с посетителей от ста до пятисот рублей.

…Опасности незваные гости усадьбы подвергались не только в доме. За бесхозяйные десятилетия прилегающая территория пострадала не меньше. В аварийном состоянии находилась смотровая площадка с северной стороны замка, стоящего на высоком берегу Оредежа: подпорная стенка ступенчатой террасы, ведущей к реке, разрушилась, и строителям пришлось ее укреплять.

От фундамента до кровли

То, что делает Евгений Домрачёв, сродни подвижничеству. В силу обстоятельств в течение полугода ему пришлось в одиночку вести проект восстановления фасада и крыши замка, заменяя собой целое архитектурно-строительное бюро. Профессионал, обладатель звания почетного строителя РФ Евгений Владимирович справился – работы не остановились ни на минуту.

Новый владелец усадьбы восстанавливает все, включая майолику, которую обнаружили, когда вскрывали полы. Реставрационная организация, сотрудничающая с самим Эрмитажем, по найденным черепкам восстановила вид этой майолики. Часть изразцов под карнизом сохранилась, а половину пришлось восстанавливать. Она была в ужасном состоянии: по изразцам стреляли, часть из них полопалась во время пожара. Евгений Владимирович нашел специалистов – это Владимир Шульга и дизайнер по керамике Елена Шульга, которые из осколков восстановили изразцы и определили, что они принадлежат к ярославской школе. По черепкам был сделан эскиз и потом воссозданы изразцы – фактурные, трехмерные. Процедура формования очень долгая – 18 слоев разной краски, и каждый слой надо обжигать, а потом еще глазуровать. Последние элементы привезли уже в конце ноября.

Но самое интересное, как рассказывают супруги Домрачёвы, камни-валуны, которыми облицован весь фасад до второго этажа, были частично утрачены. Конечно, не сами по себе: вырваны, растащены, потеряны. И пришлось искать эти камни в округе.

- Мы действительно находили и подписывали каждый камень, – говорит Евгений Владимирович. – Часть пришлось заказывать. И мы их раскладывали, знаете, как конструктор «Лего». Кажется, что это увлекательно, а на самом деле – тяжелейший труд. Каждый камень надо поднести, посмотреть, почистить: вроде бы подходит, но здесь скол большой. Опять надо что-то придумывать.

Сейчас весь каменный фасад восстановлен, и только внимательно присмотревшись можно обнаружить границу между старой кладкой и новоделом. Выше – облицовка, штукатурка «шуба». Крышу сделали металлической, а какой она была при Елисеевых, теперь сказать трудно. А вот черепица на оконных отливах – родная, сохранившаяся и отреставрированная. Окна воссозданы по образу и подобию: узкие, с замысловатым переплетом – но, конечно, теперь это уже стеклопакеты «под дерево».

Помимо реставрации фасада, в здании проделана колоссальная строительная работа: усилен фундамент, стены. И, как рассказал Евгений Домрачёв, в новую эру замок входит со всеми инженерными коммуникациями:

- У нас проведено отопление, сейчас вот подключаемся к воде от поселковых сетей и к центральной канализации. Получили разрешение на газ: отопление будет от своей газовой котельной. Есть вся разрешительная документация и на противоаварийные, и на восстановительные, и на реставрационные работы. В этом сезоне мы успели привести в порядок внешний вид здания (кроме некоторых элементов декора), и в следующем году планируем все-таки дворец открыть.

Что же будет в замке?

В усадьбе Елисеевых откроется уникальный загородный бутик-отель. Т.е. гостиница, в которой меньше 50 номеров. Но не просто гостиница, а спа-комплекс с упором на косметологию и оздоровление. Рядом – река, соответственно, можно будет воспользоваться прокатом инвентаря для водных развлечений. Здесь будут рады саперам и байдарочникам, тем более что на берегу планируется построить глэмпинги. В усадьбе будет создана своя инфраструктура, и – что немаловажно! – откроется более ста рабочих мест.

- Как на все это смотрит комитет по сохранению объектов культурного наследия?

- У нас есть все разрешительные документы. К нам приезжали руководители профильных организаций: председатель комитета по культуре Ленинградской области Евгений Чайковский, зампред правительства, председатель областного комитета по сохранению объектов культурного наследия Владимир Цой и его заместитель Галина Лазарева, глава гатчинской администрации Людмила Нещадим несколько раз бывала в усадьбе – все однозначно одобрили восстановительные мероприятия и планы.

- Здание спасено и продолжает обустраиваться. А что будет с парком, который тоже претерпел от натиска времени и вандалов?

- Да, самое сложное – восстановление и укрепление здания – было сделано в этом году. Парковые работы – в процессе. Историческую часть мы почистили, заказывали специалистам-дендрологам обследование всех деревьев: у них ведь тоже, как у человека, есть срок жизни. Что-то необходимо спилить – при условии восполнения. Первым этапом мы посадили хвойники. Саженцы привезли из парка Монрепо по инициативе Владимира Цоя: с нами безвозмездно поделились очень хорошими здоровыми деревьями и желтой акацией. Этот кустарник исторически рос в парке усадьбы Елисеевых – Елизавета Александровна очень любила желтую акацию.

Будем сажать и лиственные. Предметом охраны здесь является небольшой – камерный – липовый парк. По легенде, эти вековые деревья были посажены …корнями вверх. Есть версия, что богатые люди могли позволить себе такое удовольствие – сажать деревья макушкой в землю (приживались единицы), чтобы получился такой сюрреалистичный парк с деревьями необычной конфигурации – с узловатыми ветвями. Эти липы в усадьбе сохранились и действительно выглядят загадочно.

Кроме того, сейчас территория усадьбы обнесена забором из профлиста, который служит чис-

то практическим целям охраны, а в планах – восстановить красивую историческую ограду.

Живая память

У хозяев усадьбы есть непременное условие: в отреставрированном дворце Елисеевых будет музейная составляющая. Во-первых, в память о пережитом в годы Великой Отечественной войны: фашисты вывезли из дворца даже то, что было приколочено, а на прощание подожгли замок. В усадьбе откроется выставочный павильон с экспозицией сохранившихся фотографий военного и послевоенного времени: что сделали оккупанты и что происходило здесь потом. На фасаде здания специально сохранен участок со следами от выстрелов – тоже своего рода мемориал. Кроме того, будет выставлено несколько подлинных экземпляров майолики, которую новые владельцы нашли в земле под камнями, чтобы люди могли посмотреть и буквально прикоснуться к истории – вот они, живые свидетельства ушедшей эпохи.

Во-вторых, в восстановленном замке обязательно должны висеть портреты его создателей и, в частности, самой Елизаветы Александровны. Это своего рода эффект присутствия. Потому что память о первых владельцах усадьбы Елисеевых, новаторах и благоустроителях, должна жить и в Белогорке, и в Сиверской, и вообще на нашей земле.

Считается, что любовь к малой родине заложена в нас генетически. И хорошо, когда эта любовь не только созерцательная, но и созидательная. С точки зрения коммерческой выгоды, восстановление усадьбы в Белогорке, как говорят экономисты, предприятие планово-убыточное. Тут действует другая движущая сила, имя которой – патриотизм.

- Сиверский район – самый красивый в Ленинградской области, – считает Наталья Домрачёва. – И он, на мой взгляд, незаслуженно забыт, при всей своей богатой истории. Мы много ездили по Италии, но после известных событий решили: не поедем больше никуда, будем возрождать культуру и архитектуру своей страны в Сиверской, и «кусочек Италии» сделаем дома. И мы такие не одни, поверьте. Есть энтузиасты, и, слава богу, им не мешают восстанавливать заброшенные усадьбы, создавать кра-соту на своей земле. Каждый, кто посетит усадьбу в Белогорке, получит неизгладимые впечатления. Да, мы – патриоты, мы любим свое Отечество, и оно у нас будет самое красивое!

Екатерина Дзюба