Предприниматели Ленобласти верят в Деда Мороза!

Всем нам под Новый год хочется верить в сказку. Правда, если ты взрослый, творить волшебство приходится самому. И предприниматель — это современный волшебник, который каждый день исполняет мечты и желания людей.

В этот Новый год платформа www.МСП.РФ предлагает предпринимателям Ленобласти ненадолго вернуться в детство, когда вы писали Деду Морозу и ждали, пока под елку положат желанный подарок.

Отправьте весточку нашему главному зимнему волшебнику и получите уникальную цифровую елочную игрушку вашего бизнеса. Письмо Деду Морозу пишут здесь: https://2025.мсп.рф

В первый день волшебной акции 566 компаний уже направили свои письма и получили в подарок новогоднюю цифровую игрушку.

Цифровая платформа www.МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса. Реализуется в соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство».