Палили из пушек и поднимали флаг. Как отмечали Новый год в Петербурге 300 лет назад

325 лет назад, в 1699 году, был издан указ о переносе Нового года и торжественных мероприятий, и в 1700 году праздник впервые отмечался 1 января.

В представленном на портале Президентской библиотеки очерке историка и писателя Александра Корниловича «Новый год в 1724 году» передаётся атмосфера зимних торжеств, проходивших в Петербурге 300 лет назад.

Новый год в то время встречали самым торжественным образом. В полночь герольды (глашатаи. – Ред.) и ночные сторожа возвещали звуком труб и громкими песнями жителям города на Неве об окончании старого и наступлении нового года.

1 января 1724 года в шесть часов утра император Пётр I и его семья отправились в крытых санях из Зимнего дворца на Петербургскую сторону в собор Святой Троицы к обедне. Государь пел в тот день с певчими на клиросе.

Во время молебна гром пушек с Петропавловской крепости и выставленный на одном из крепостных бастионов жёлтый флаг с двуглавым орлом, державшим в лапах четыре моря (Белое, Чёрное, Каспийское и Балтийское), возвестили жителям Петербурга о начале праздника.

В церкви с государем были его приближённые, все остальные ожидали выхода Петра I на площадке перед собором. Государь был в преображенском мундире «с красным откладным воротником и красном камзоле, оба обложенные золотым позументом (тесьмой. – Ред.), в чулках полосатых, белых с синим, и в башмаках из кожи северного оленя мехом вверх». Пришедших его поздравить император приветствовал поцелуем в голову, а императрица и великие княжны Анна и Елизавета Петровны, «допустив к руке, подносили чарку водки».

По окончании этой церемонии Пётр I отправился угощать гвардию, поднося каждому солдату по ковшу водки из ушатов, которые несли следом денщики. Поздравления и угощения войска продолжались до четырёх часов. Затем государь отправился на обед, который был приготовлен в Сенате, где Петра ожидал дипломатический корпус.

Дом, занимаемый в то время Сенатом, представлял собой строение из шести двухэтажных мазанок, в каждой из которых было по четыре окна. Во всех комнатах стояли накрытыми праздничные столы. Дамы заняли одну половину, а мужчины другую. Для каждого стола был особенный буфет, где находились ящики с вином, большей частью венгерским. Это было любимое вино Петра I, которым он «ежеминутно потчевал застольных своих соседей из своей бутылки».

После непродолжительного обеда со столов сняли все скатерти, насыпали на них табак, принесли курительные трубки, и «густые облака дыма затмили комнаты». Гости Петра, не вставая со своих мест, проводили время в разговорах, прерываемых только тостами.

А в амфитеатре перед Сенатом на высоких подмостках для народа жарились быки. В семь часов вечера амфитеатр был полон горожанами, пришедшими на праздничный пир. Никто не смел начинать трапезу – все ждали выхода императора. Первый кусок Пётр I предложил императрице и великим княжнам, затем «вкусил его сам», а потом угощались все остальные. Первый день нового 1724 года завершился фейерверком.

Больше материалов об истории праздника можно найти на портале Президентской библиотеки в коллекции «Новый год и Рождество в России». Здесь представлены основные официальные документы, исследования, относящиеся к празднованию Нового года и Рождества, их описание в исторических источниках, наградные листы, поздравительные письма, исторические и современные календари, дореволюционные и советские открытки.