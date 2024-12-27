Безопасно проводим каникулы!
Впереди Новогодние каникулы, а это значит, что не лишним будет напомнить о безопасности.
В связи с неустойчивой погодой лёд на водоемах Ленинградской области очень непрочный. И чтобы не подвергать свою жизнь смертельной опасности МЧС России рекомендует не выходить на ледовое покрытие водных объектов, а также не оставлять детей без присмотра!
Основные правила поведения зимой на льду:
Нельзя:
- Выходить одному на неокрепший лёд;
- Собираться группой на небольшом участке льда и делать много лунок для подводного лова рыбы;
- Проверять прочность льда ударами ног, клюшками;
- Переходить водоём по неокрепшему льду друг за другом на небольшом расстоянии;
- Идти по льду, засунув руки в карманы, нести за спиной прочно надетый рюкзак;
- Выезжать на лёд на любом виде транспорта;
- Устраивать катки и кататься на санках вблизи сброса промышленных вод фабрик, заводов.
Напоминаем, что во всех городских и сельских поселениях Волосовского и Тосненского районов, а также Гатчинского муниципального округа приняты нормативно-правовые акты "О запрете выхода граждан и выезда автотранспорта на лед ... "
Согласно статье 2.10-1 областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 №47-оз (ред. от 16.11.2021) «Об административных правонарушениях» выход граждан на ледовое покрытие водных объектов в период и в местах действия запрета, установленного органами местного самоуправления, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей.
В целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей инспекторским составом Гатчинского отделения ГИМС совместно с внештатными общественными инспекторами ежедневно проводятся профилактические обходы водных объектов. Во время проведения таких мероприятий гражданам разъясняются правила безопасности на водоёмах в зимний период и раздаются памятки.
Выход на лёд ЗАПРЕЩЁН И КРАЙНЕ ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ!!!
Помните: вода ошибок не прощает!
Телефон спасателей – 112
Гатчинское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области