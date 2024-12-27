Безопасно проводим каникулы!

В связи с неустойчивой погодой лёд на водоемах Ленинградской области очень непрочный. И чтобы не подвергать свою жизнь смертельной опасности МЧС России рекомендует не выходить на ледовое покрытие водных объектов, а также не оставлять детей без присмотра!

Основные правила поведения зимой на льду:

Нельзя:

Выходить одному на неокрепший лёд; Собираться группой на небольшом участке льда и делать много лунок для подводного лова рыбы; Проверять прочность льда ударами ног, клюшками; Переходить водоём по неокрепшему льду друг за другом на небольшом расстоянии; Идти по льду, засунув руки в карманы, нести за спиной прочно надетый рюкзак; Выезжать на лёд на любом виде транспорта; Устраивать катки и кататься на санках вблизи сброса промышленных вод фабрик, заводов.

Напоминаем, что во всех городских и сельских поселениях Волосовского и Тосненского районов, а также Гатчинского муниципального округа приняты нормативно-правовые акты "О запрете выхода граждан и выезда автотранспорта на лед ... "

Согласно статье 2.10-1 областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 №47-оз (ред. от 16.11.2021) «Об административных правонарушениях» выход граждан на ледовое покрытие водных объектов в период и в местах действия запрета, установленного органами местного самоуправления, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей.

В целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей инспекторским составом Гатчинского отделения ГИМС совместно с внештатными общественными инспекторами ежедневно проводятся профилактические обходы водных объектов. Во время проведения таких мероприятий гражданам разъясняются правила безопасности на водоёмах в зимний период и раздаются памятки.

Выход на лёд ЗАПРЕЩЁН И КРАЙНЕ ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ!!!

Помните: вода ошибок не прощает!

Телефон спасателей – 112

Гатчинское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области