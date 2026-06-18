Кто поднялся на педагогический олимп?

В этом году конкурс традиционно проходил в два этапа. С 1 апреля по 7 июня состоялся заочный отборочный и очный заключительный тур. Преподаватели детских школ искусств со всей Ленинградской области соревновались в 10 номинациях, которые включали музыкальное, изобразительное, декоративно-прикладное, хореографическое и театральное искусство, а также дизайн, архитектуру, методические разработки, практику наставничества и инклюзивное образование. В конкурсе приняли участие 327 человек, было подано 227 заявок из всех муниципальных образований Ленобласти. Наибольшее количество заявок поступило из Гатчинского округа, Всеволожского, Ломоносовского, Кировского и Выборгского районов. Обладателями Гран-при стали 12 номинантов, лауреатами I степени – 46 человек, лауреатами II степени – 65, и лауреатами III степени – 67 педагогов. Также конкурс выявил 31 дипломанта, и дипломы за участие получили шесть номинантов.

Финал музыкального конкурса проходил в очной форме 7 июня в Коммунаровской школе искусств. В концертно-выставочном зале им. профессора В.В. Нильсена собрались конкурсанты и авторитетное жюри в составе преподавателей музыкальных училищ и школ искусств Санкт-Петербурга, представителей «Дома народного творчества» Ленинградской области.

Для участия в финальном туре были отобраны 30 лучших номинантов, которые на предварительном этапе набрали наибольшее количество баллов. Гатчинские пианисты – преподаватели музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова и Коммунаровской школы искусств – традиционно были в числе лидеров.

Заключительный этап конкурса в других номинациях состоялся ранее, и по результатам всех испытаний, прослушиваний

и просмотров жюри подвело итоги, назвав имена победителей и призеров. Преподаватели музыкальных, художественных школ и школ искусств Гатчинского округа, как всегда, оказались на высоте в разных номинациях.

В музыкальной номинации лидировали педагоги Коммунаровской школы искусств. В категории «Фортепиано» Гран-при «Педагогического олимпа» завоевал Артур Церр, лауреатом I степени стала Ольга Володарская, лауреатом III степени – Мария Козырева. В категории «Фортепианный ансамбль» Мария Козырева и Ольга Володарская стали лауреатами I степени. Гран-при в концертмейстерском мастерстве получил Артур Церр. Лауреатом III степени в этой категории признана преподаватель Новосветской школы искусств Олеся Мильцына.

Педагог Гатчинской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова по классу флейты Ульяна Самохина стала лауреатом

II степени в категории «Духовые и ударные инструменты», а также лауреатом I степени в сольном пении – как обладатель академического вокала.

В номинации «Изобразительное искусство» диплом лауреата I степени получил преподаватель Войсковицкой школы искусств Валерий Костаринов. Педагоги Сиверской школы искусств им. И.И. Шварца Елена Водопьянова и Александра Степанова стали лауреатами II степени, Татьяна Крылова – лауреатом I степени.

Преподаватели-художники Коммунаровской ДШИ Ксения Алексеева и Надежда Демченко заняли III место, Игорь Богданов – II место. Дипломы лауреатов III степени также получили: преподаватель Вырицкой школы искусств Наталья Винникова, педагог Гатчинской ДМШ им. Ипполитова-Иванова Надежда Николаева и преподаватель Гатчинской детской художественной школы Ольга Кадушкина. Педагог Гатчинской «художки» Иван Ковшов стал лауреатом I степени.

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» первое место завоевала педагог Вырицкой школы искусств Марина Воробей. Преподаватель Сиверской ДШИ Татьяна Крылова стала лауреатом II степени. 3 место в данной номинации заняли Екатерина Милушкина и Ольга Олейникова из Войсковицкой школы искусств.

В номинации «Дизайн интерьера» лауреатом I степени признана преподаватель Вырицкой ДШИ Анна Сереброва. Педагог Коммунаровской ДШИ Елизавета Колесникова завоевала 3 мес-то в номинации «Промышленный дизайн».

В номинации «Инклюзивное образование» победил автор учебно-методического пособия из Коммунаровской школы искусств Михаил Гречин. В номинации «Методическая разработка» отличились преподаватели Таицкой детской музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова: Гран-при завоевал автор нотного издания Евгений Васильченко, лауреатом III степени стала Юлия Егорова.

Также в числе победителей и лауреатов «Педагогического олимпа» – педагоги ДШИ им. А.С. Даргомыжского, Агалатовской, Приладожской, Никольской, Колтушской, Гостилицкой, Горбунковской, Русско-Высоцкой, Светогорской, Синявинской, Киришской, Отрадненской, Кузнеченской, Назиевской, Тосненской, Рощинской, Подпорожской, Сертоловской, Шумиловской и Бокситогорской школ искусств, ДШИ им. И.О. Дунаевского, Волосовской ДШИ им. Н.К. Рериха, ДШИ им. Н.А. Римского-Корсакова, Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки, детской школы искусств им. Л.И. Бондарика, Лодейнопольского центра эстетического развития, Сланцевской, Мгинской, Лужской и Приозерской художественных школ, детской школы искусств «Канталия» и Кировской музыкальной школы.

Жюри отметило высокий уровень представленных творческих работ, новаторские идеи и великолепное исполнительское искусство участников конкурса. В этом году было много открытий и новых имен.

«Играющий тренер» должен быть в тонусе

Заведующая филиалом «Учебно-методическое объединение по художественному образованию» Дома народного творчества Ленинградской области, художественный руководитель хора хормейстеров Ленобласти Марина Коновалова, выступавшая в этом году и в качестве члена жюри, подчеркнула, что конкурс способствует развитию педагогического мастерства, стимулируя преподавателей всё время быть в тонусе – в роли «играющих тренеров»:

- Любой результат, который мы получаем, это всегда промежуточный итог, потому что мы никогда не можем позволить себе остановиться на достигнутом. Сфера педагогического мастерства безгранична: ты работаешь всю жизнь и всю жизнь учишься. И каждый раз открываешь для себя что-то новое. Это очень правильно, именно поэтому мы стараемся системно работать в данном направлении, чтобы побуждать наших преподавателей к такому перманентному самосовершенствованию.

Как рассказала Марина Михайловна, открытый районный конкурс «Музыкальный олимп», с которого всё началось по инициативе директора Коммунаровской школы искусств Елены Церр, изначально был очень интересным и перспективным, и под патронажем областного комитета по культуре и Дома народного творчества конкурс приобрел статус регионального мероприятия и перерос в «Педагогический олимп».

- Это очень многогранный формат, который дает шансы нашим преподавателям проявить себя и в творческом плане,

и с точки зрения демонстрации своих педагогических компетенций, – сказала Марина Коновалова. – И, как ни удивительно, каждый год заявок меньше не становится. Есть те, кто систематически участвует, и мы постоянно открываем для себя новые имена, новые работы. В этом году заметно подтянулась молодежь, что, безусловно, не может не радовать, потому что это наше будущее. Я полагаю, что этому способствовало и решение регионального комитета по культуре и туризму: по итогам конкурса «Педагогический олимп» два преподавателя в возрасте до 35 лет имеют право претендовать на получение стипендии губернатора Ленинградской области. И в прошлом году было два обладателя этой стипендии – молодые преподаватели музыки и изобразительного искусства.

Марина Михайловна отметила, что директора детских школ искусств ратуют за то, чтобы педагоги участвовали в конкурсе:

- Всегда интересно, что делают другие, поскольку это лишний стимул для профессионального роста. И, конечно, нам очень приятно, что руководство сферы культуры Гатчинского округа помогает в организации этого мероприятия. Мы сознательно не стали менять площадку, когда конкурс получил статус областного. Этот проект рожден здесь, в Коммунаре, в этом прекрасном зале им. профессора Владимира Нильсена, и продолжать его нужно именно здесь. Конечно, огромный вклад в организацию этого события вносит инициатор конкурса Елена Рустамовна Церр – низкий поклон ей за это.

Награждение лауреатов и победителей «Педагогического олимпа» традиционно состоится осенью – 29 октября, в одном из красивейших залов Петербурга. Каждый год конкурс завершается торжественной церемонией вручения дипломов участникам и ценных призов победителям, а также гала-концертом и выставкой лучших художественных работ, образцов декоративно-прикладного творчества и методических разработок.

По итогам конкурса «Педагогический олимп» 2026 года два обладателя Гран-при рекомендованы на присуждение премии губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи: преподаватель Коммунаровской школы искусств по классу фортепиано Артур Церр и педагог изобразительного искусства детской школы искусства «Канталия» Диана Уткина.

Екатерина Дзюба

Фото: Дом народного творчества Ленинградской области