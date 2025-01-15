Возрождение Гатчинского дворца: вспомнить, как это было

«Возрождение» – финальная часть уникального выставочного проекта, который длился на протяжении всего 2024 года. Первые три выставки назывались «Эвакуация», «Оккупация» и «Освобождение». Авторы проекта – ученый секретарь музея-заповедника «Гатчина» Мария Кирпичникова и художник-дизайнер Никита Сазонов – на протяжении года старались показать разные стороны войны и тонкие грани между героизмом и предательством, рассказать, кто и как спасал культурное наследие во время войны, и зачем нам нужна историческая память.

Нет возрождения без памяти

Выставка «Возрождение» по традиции разместилась в двух залах. В Зале памяти представлены документы, фотографии и личные вещи людей, погибших в годы Великой Отечественной войны в парке «Сильвия» в Гатчине и найденных поисковиками из отряда «Искра». В годы оккупации нацисты превратили прекрасный парк Павловской эпохи в место массовых казней, и поисковики до сих пор поднимают тела погибших и находят их личные вещи.

Начало этой экспозиции было положено еще на выставке «Эвакуация», и каждый раз она дополняется новыми экспонатами. Центром экспозиции остается главный символ всей выставки - огромная пирамида из обуви расстрелянных людей, символизирующая жизнь после смерти. Каждая пара обуви – огромная история человека, который отказался сотрудничать с врагом.

Помимо экспонатов, предоставленных поисковым отрядом «Искра», в экспозицию входят предметы и артефакты из ГМЗ «Гатчина», Музейного агентства Ленинградской области, а также из частных коллекций.

Вторая часть выставки – Зал размышления – полностью посвящена теме возрождения Гатчинского дворца.

- Для нас было очень важно закончить наш цикл, посвященный освобождению Гатчины, чем-то светлым, – говорит заведующая научно-фондовым отделом музея-заповедника «Гатчина» Александра Фарафонова. - Все это время мы вспоминали о самых тяжелых годах из жизни Гатчины: об оккупации во время Великой Отечественной войны, о разрушениях и страшных человеческих потерях. Но сейчас люди приходят уже в значительной степени воссозданный Дворец, и для нас было важно проследить эту взаимосвязь времен, показав также время перемен и начала его возрождения.

Возвращение музея

Напомним, советские войска освободили Гатчину от нацистских захватчиков 26 января 1944 года. Но радость и горе шли в те дни рука об руку: узнать растерзанный город было почти невозможно. Судьбу города разделил и Гатчинский дворец – его главное достояние. Пожар, бушевавший во дворце, казалось, не оставил надежд на его спасение. Музейные работники впервые попали в Гатчину после оккупации 31 января. Их глазам предстала страшная картина: во дворце рухнула кровля, сгорели перекрытия и оконные рамы, погибли все плафоны, паркеты и двери наборной работы, в значительной степени была уничтожена внутренняя отделка. Казалось бы, у сотрудников музея должны были опуститься руки, но они понемногу, по мельчайшим деталям, начали восстанавливать разрушенное.

Уже в 1944 году были начаты подготовительные работы к восстановлению дворца: закрыты щитами все мраморные и гипсовые барельефы, отдельные декоративные детали, снимались кальки с сохранившихся композиций, делались обмеры, велась фотофиксация, приступили к расчистке завалов.

Гатчинский дворец открылся для посетителей уже 20 августа 1944 года. Здесь даже проходили экскурсии. Однако в

1950 году было принято решение не восстанавливать дворец как музей. Здание было передано Министерству обороны для размещения военного училища, затем здесь располагался научно-исследовательский институт. Реликвии, сохраненные в войну сотрудниками музея, были распределены между другими музеями.

Казалось бы, судьба Гатчинского дворца была предрешена. Однако в 1966 году сюда все-таки решили вернуть музей.

- Это было правильное решение, потому что это уникальное здание, – говорит Александра Фарафонова. - Оно связано с нашей историей XVII-XIX веков. Печальные и героические страницы XX века логично вписываются в эту историю. Сначала музейные сотрудники спасали музейные предметы во время войны, то есть за эти вещи буквально заплачено кровью. А потом сюда пришли реставраторы, которые еще помнили, как это выглядело до войны, и хотели воссоздать Дворец, его былую славу. Для нас очень важно показать, как все это выглядело до начала реставрации. Именно поэтому мы решили не восстанавливать разрушенную Чесменскую галерею, которая стала своего рода Залом памяти о страшных годах Великой Отечественной войны.

Реставрация Дворца началась в 1976 году. Огромное значение для восстановления интерьеров имели архивные документы, фотографии, сделанные до 1941 года, акварели Э.П. Гау, выполнившим в 1870 – 1880-е годы серию работ с видами парадных и жилых интерьеров Гатчинского дворца.

Впервые после Великой Отечественной войны Гатчинский дворец вновь принял посетителей 8 мая 1985 года. Здесь были открыты три парадных зала – Аванзал, Мраморная столовая, Тронная Павла I и выставка на третьем этаже Центрального корпуса. Спустя еще несколько лет, в 1989 году, во Дворце открылся Белый зал.

В Зале размышлений

Во втором зале выставки представлены архивные документы и фотографии сотрудников музея и реставраторов, возродивших довоенную красоту парадных залов. Можно ознакомиться с отзывами посетителей первых послевоенных выставок и узнать, что за послание оставили для нас учащиеся реставрационных училищ, работавшие в Гатчинском дворце в 1944 году. Также на выставке представлены инструменты и личные вещи мастеров, трудившихся над воссозданием Дворца.

Одним из экспонатов самых первых послевоенных выставок во Дворце стала фигура «Китаянка» (саксонский фарфор, 1850-е годы). Рядом – фотографии экскурсий с детьми, которые вели Л.С. Бланк и Э.А. Тихановская, и отзывы детей. Среди других знаковых экспонатов – огромный высушенный омар, который служил рабочей моделью для воссоздания лепнины, каминный экран, ящик для дров и стул из гарнитура Белого зала.

Центральным экспонатом Зала размышлений стал гипсовый макет парадного Белого зала, авторами которого являются известные реставраторы Лидия Стрижова и Георгий Мицов. Отдельная небольшая экспозиция посвящена скульптору-модельщику Лидии Алексеевне Стрижовой, которая трудилась над воссозданием лепного убранства Белого зала с 1980 года.

- Мы неслучайно выбрали Белый зал в качестве центрального экспоната этой выставки, – говорит Александра Фарафонова. - Он – самый большой и светлый в анфиладе парадных залов второго этажа Дворца. Этот зал всегда насыщен солнечным светом. Именно здесь проходили многие важные церемонии, именно отсюда наблюдали за парадами на

Дворцовом плацу.

Процесс возрождения Дворца продолжается до сих пор. Постоянно реставрируются и открываются новые помещения. Недавно были открыты Арсенальный зал, комнаты Николая I. Сейчас на реставрации находится Готическая и Китайская галереи. Готовятся к восстановлению комнаты Александра III и Павла I.

Выставка «Возрождение» будет открыта до середины марта 2025 года.

Юлия Лысанюк