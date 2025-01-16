Дневниковые записи и портретные зарисовки инженера-изобретателя Ивана Дорошева о блокадном Ленинграде

Во время блокады в осаждённом городе не прекращалась борьба за жизнь. Ленинградцы всеми силами старались выдержать вражескую осаду, трудились на военных предприятиях, помогали фронту.

В цифровую коллекцию Президентской библиотеки «Оборона и блокада Ленинграда» вошли официальные документы, фотографии, кинохроника, свидетельства участников боевых сражений, а также личные дневники и воспоминания блокадников.

Инженер-керамист, изобретатель Иван Андреевич Дорошев свою трудовую деятельность начал на Ленинградском фарфоровом заводе «Пролетарий» в 1929 году. Он прошёл путь от чернорабочего до начальника лаборатории, написал книги о технологиях в фаянсовой промышленности и фарфоровом производстве. В блокаду Иван Дорошев продолжил трудиться на родном заводе и вёл дневник, в котором делал записи о тех трагических днях.

8 сентября 1941 года инженер Дорошев стал свидетелем того, как фашистские самолёты впервые сбросили зажигательные и фугасные бомбы на Ленинград: «Это было в 7 часов вечера. Я в то время был у Кировского райсовета. В одном месте клубы дыма всё увеличивались, потом показалось пламя. Горели склады».

Беспощадные обстрелы Ленинграда продолжались регулярно. В дневнике Ивана Дорошева написано: «14/9-41 г. На площади Труда в воронке в пыли валяется кепка и шёлковая женская косынка». А вот запись от 4 октября 1941 года: «На завод шёл пешком, трамваи не ходили. У рабочего Л. ночью убита вся семья – 6 человек, от мальчиков остались только клочья одежды».

А потом начался голод. 12 ноября 1941 года Иван Дорошев сделал запись: «Всё время хочется есть. Просмотрел все реактивы. Нашёл 0,5 кг крахмала (!), банку трагаканта (используется в медицине как эмульгатор и как связывающее вещество; в текстильной промышленности — при ситцепечатании для сгущения красок; в кондитерском производстве; низшие сорта употребляют в производстве обуви – Ред.) и несколько граммов винно-каменной кислоты. Крахмал и кислоты можно есть сразу, но трагакант нужно как-то приготовить, чтобы можно было проглотить».

Автор дневника пишет, что с декабря 1941 года по 20 января 1942 года на заводе «Пролетарий» от голода умерло 10% работающих.

Отчаянием пронизаны строки, написанные Дорошевым в январе 1942 года: «Питаюсь трагакантом и столярным клеем. Слабею. Если в ближайшее время не будет улучшения – помру».

Спасение пришло в конце января 1942 года, когда на заводе открылся стационар на 30 коек для лечения сильно ослабевших от голода. Ивану Дорошеву назначили лечение, и он записал в дневнике: «10 дней я буду нормально питаться три раза в день! Стационар – блаженство! Отапливается, чисто, светло и тепло». Эти десять дней вернули мужчине силы и спасли ему жизнь. Проходя лечение, Дорошев делал в альбоме карандашом портретные зарисовки находившихся вместе с ним на лечении работников предприятия.

В марте 1942 года Иван Андреевич записывает в дневнике собственный рецепт изготовления витамина С из иголок сосны и ели. О других, более важных для страны изобретениях ленинградского инженера писали газеты, издававшиеся в блокадном городе.

В статье «Энергичный исследователь», опубликованной в газете «Пролетарий», рассказывается о некоторых рационализаторских предложениях Ивана Андреевича Дорошева по внедрению новых технологий. Например, о разработке быстродействующего цемента, который вместо пяти дней «крепнет за одни сутки». Это же издание писало о работе по поиску заменителей дефицитного сырья (керосина), которую вела лаборатория под руководством Ивана Дорошева.

Иван Андреевич пережил блокаду. Он ушёл из жизни в 1950 году. Записи, рисунки и газетные статьи о ленинградском инженере-изобретателе в Президентскую библиотеку передала его дочь Валентина Ивановна Дорошева. С электронными копиями этих и других семейных архивов жителей блокадного Ленинграда можно ознакомиться в коллекции «Оборона и блокада Ленинграда» в разделе «Воспоминания, дневники, материалы из личных архивов».