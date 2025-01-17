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Новая схема мошенничества, нацеленная на детей

Злоумышленники под видом руководителей образовательной организации или педагогов звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в «Сферуме».

Рубрики:  Криминал

Для правдоподобности используют данные настоящих работников школы, дипфэйк технологии и подменные номера. 

Для «обновления» просят предупредить ребенка, что ему будут звонить со школы. Общаясь с ребенком его убеждают сообщить мошенникам номер из смс сообщения. 

Код подтверждения используется для восстановления доступа к аккаунту гражданина на портале «Госуслуги» и дальнейшей противоправной деятельности. 

Общение родителей с администрацией школы необходимо, но никогда не будет лишним проверить достоверность поступающей информации по стандартным каналам связи.

“Обновления коммуникационной платформы Сферум происходит автоматически и исключительно на устройстве пользователя, без участия третьих лиц. Для этого не используются коды из СМС, в том числе коды от Госуслуг. Информация об обновлениях сервиса может приходить исключительно от платформы в виде системного сообщения и носит только информационный характер. Также важно знать, что коммуникации по учебе также ведутся исключительно в Сферуме, где все пользователи верифицированы. Сферум призывает быть бдительными и соблюдать правила цифровой безопасности: не сообщать посторонним коды подтверждения от ваших аккаунтов в цифровых сервисах и не передавать свои персональные данные!” - прокомментировали в пресс-службе Сферума.

Источник: Вестник Киберполиции России