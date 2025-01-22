Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 23 января

Новая выставка «Кабинет архитектора» в Приоратском дворце Гатчины посвящена жизни и творчеству выдающегося русского ученого Николая Александровича Львова. Экспозиция позволяет взглянуть на Львова не только как на талантливого архитектора, но и как на разносторонне одаренную личность, внесшую значительный вклад в развитие русской культуры и науки.