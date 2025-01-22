Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 23 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
23.01.25 с 09:00 до 17:00
Веревское СП:
д. Пегелево,
д. Торфопредприятие,
д. Кирлово,
тер. СНТ Азимут,
СНТ Тайга,
СНТ массив Тайцы.
23.01.25 с 09:00 до 17:00
Войсковицкое СП:
д. Карстолово.
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