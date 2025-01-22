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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 23 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

23.01.25 с 09:00 до 17:00

Веревское СП:

д. Пегелево,

д. Торфопредприятие,

д. Кирлово,

тер. СНТ Азимут,

СНТ Тайга,

СНТ массив Тайцы.

 

23.01.25 с 09:00 до 17:00

Войсковицкое СП:

д. Карстолово.