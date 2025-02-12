«Бравл Старз»: победитель определен!

Традиция зародилась около года назад по предложению ребят – проводить организованные чемпионаты среди любителей мобильных игр. «Движение первых» заинтересовалось, и теперь в Гатчине положено начало соревнованиям по детскому киберспорту.

Brawl Stars – мобильная игра в режиме три на три: кто кого быстрее победит.

- Эта игра сейчас очень популярна и по-своему полезна: развивает командную работу, тактический склад ума, стратегическое мышление, скорость реакций и уверенность в себе, – поясняет специалист гатчинского отделения «Движения первых» Никита Николаев.

Инициаторами киберспортивных соревнований стали ребята из Гатчинской школы №7 и «Школы лидера» центра «Созвездие». Гатчинское отделение «Движения первых» идею школьников подхватило и развило. Два месяца шла подготовка, специалисты «Движения первых» тестировали прямую трансляцию, подбирали площадку, и в итоге 7 февраля в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Ленинградской области в Гатчине состоялся заключительный турнир. В данном случае гатчинцев можно назвать первопроходцами:

- Это наш первый чемпионат. Мы не нашли подобного опыта нигде в России, тем более на школьном уровне. Так что, возможно, мы делаем что-то новое, – отметил главный специалист по организации работы «Движения первых» Гатчинского округа Александр Кузьменко. - Цель такого киберспорта – не только организовать времяпрепровождение юных любителей мобильных игр, но и привлечь ребят в «Движение первых».

В чемпионате приняли участие более 230 школьников со всего Гатчинского округа – ученики 6–8 классов в составе 77 команд и три десятка волонтеров «Движения Первых». Сначала ребята играли из дома, дистанционно, а в очном финале приняли участие 16 команд, вырвавшихся вперед.

Было сыграно 15 игр, и в результате упорной борьбы победителем стала команда Future force из Войсковицкой школы №1.

Второе место заняла команда Пригородной школы, «бронзу» завоевала команда AWT из Гатчинской школы №7.

Призеры получили грамоты, а команда-победитель – денежный приз: 20 тысяч рублей.

Андрей Соколов