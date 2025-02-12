Кобринское поселение: инициатива даёт результат

На территории Кобринского поселения расположены 16 населенных пунктов. В них 266 улиц, а протяженность местных дорог составляет 102,5км (всего 187 дорог).

На территории (485,9 га) расположены 59 СНТ, состоящие из 4,5 тыс. домовладений.

По уточненным статистическим данным на 31.12.2024 года численность постоянно зарегистрированного населения на территории Кобринского поселения составила 6173 человека (на 47 больше, чем годом ранее). В летний период население увеличивается почти в 4 раза.

Работа с обращениями

В 2024 году в администрацию по вопросам выдачи справок и документов разного характера обратилось 174 человека.

Поступило 527 письменных заявлений граждан. Лично к главе администрации обратилось 139 человек. Больше всего обращений связаны с благоустройством населенных пунктов (198), а также земельными и градостроительными вопросами (226). Все вопросы и заявления были своевременно рассмотрены, были приняты соответствующие решения и меры.

Входящих писем поступило 2636, подготовлено 2820 исходящих.

По системе электронного документооборота (СЭД) поступило 1659 писем, отправлено – 479 писем.

На платформе обратной связи (ПОС) поступило 86 обращений.

Через портал государственных сервисов ТОР ПГС поступило 77 заявлений о предоставлении муниципальных услуг.

Администрацией разработано и утверждено 623 постановления и 146 распоряжений.

В течение всего года проводилась работа по актуализации данных в Государственном адресном реестре. Внесено 1157 адресов объектов недвижимости (2023 г. – 612, 2022 г. – 467). Всего на данный момент в ФИАС внесено 8808 адресов.

Бюджет

Доходы Кобринского сельского поселения на 2024 год с учетом безвозмездных поступлений запланированы в сумме 134,8 млн руб. Фактически поступило в бюджет 140,4 млн руб., что составляет 104% к уточненному годовому плану.

Собственные доходы составили 61 млн руб., безвозмездные поступления из вышестоящих уровней бюджетов – 79,4 млн рублей.

Исполнение расходной части бюджета за 2024 год по Кобринскому поселению составило 132,1 млн руб., что составляет

98 % к уточненному годовому плану.

В структуре расходов в том числе:

- общегосударственные вопросы – 19 млн руб. (14 %);

- национальная оборона – 346 тыс. руб. (0,3 %);

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 240 тыс. руб. (0,1 %);

- национальная экономика – 47,4 млн руб. (36 %);

- ЖКХ – 43 млн руб. (33 %);

- культура – 19,6 млн руб. (15 %).

В 2024 году Единой комиссией в сфере размещения муниципальных заказов Кобринского поселения проведено закупок на государственные и муниципальные нужды на общую сумму более 79,5 млн рублей. Общая экономия бюджетных средств при проведении муниципальных закупок составила 315 тыс. рублей.

Землепользование и застройка

В сфере землепользования и застройки основными проблемами поселения является значительное количество объектов недвижимости, права на которые не оформлены, не зарегистрированы.

В 2024 году оформлены права на 188 земельных участков площадью 27,7 га. Проведено 12 аукционов по продаже земельных участков (площадью 5,8 га).

Льготным категориям граждан предоставлено 40 земельных участков, из них многодетным семьям – 24 участка, ветеранам боевых действий – 16. За весь период действия закона многодетным семьям предоставлено 152 участка, на 1 января 2025 года 31 семья состоит на учете.

Проведены кадастровые работы, публичные слушания и поставлены на кадастровый учет 9 земельных участков под многоквартирными домами, по 7 участкам утверждены схемы, 1 схема в стадии корректировки.

В целях размещения ФАПов сформированы земельные участки в пос. Карташевская и пос. Прибытково у библиотеки.

Оформлен в муниципальную собственность второй земельный участок кладбища в д. Старое Колено.

Завершены работы по улучшению навигации по территории и приведению в надлежащий порядок адресного хозяйства поселения, присвоены недостающие наименования улицам, паркам и скверам. Сегодня на территории – 266 улиц, 84 элемента планировочной структуры (парки, скверы и т.п.).

В 2024 году на территории поселения возведено 34 индивидуальных жилых дома, произведен демонтаж 12 домов.

Жилищная политика

84% жилого фонда приватизировано, и лишь 16% находится в муниципальной собственности. В 2024 году приватизировано 6 жилых помещения. За отчетный период заключено 3 договора найма жилых помещений (2 – социальный найм, 1 – коммерческий найм).

На 1 января 2025 года в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в поселении состоит 20 семьи (82 человека), из них 9 семей (38 человек) признаны нуждающимися для получения жилья по договорам социального найма; 11 семей (48 человек) признаны нуждающимися для участия в мероприятиях, предусмотренных федеральными, региональными и муниципальными целевыми программами.

На территории Кобринского сельского поселения расположено 9 многоквартирных домов, признанных аварийными (после 1 января 2019 г.):

- пос. Высокоключевой: ул. Торговая, д.2, д. 6;

- пос. Суйда: ул. Центральная, д. 3, ул. Парковая, д. 2;

- пос. Кобринское: ул. Советских воинов, д. 7, д. 11;

- пос. Карташевская: ул. Советская, д. 25, ул. Клубная, д. 5;

- ст. Суйда: ул. Железнодорожная, д. 15.

В 2025 г. ожидаем принятие правительством Ленинградской области программы, позволяющей расселить аварийный фонд.

ЖКХ

Муниципальный жилищный фонд составляет 71 многоквартирный жилой дом, в которых проживает 2754 человека, что составляет 44% населения. В 2024 году сбор средств социального найма составил 923 тыс. рублей. Перечислено в «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 752,4 тыс. рублей.

В соответствии с Краткосрочным муниципальным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кобринского поселения, на 2023, 2024 и 2025 годы, в региональную программу капитального ремонта на 2024 и 2025 годы включены 13 МКД:

- пос. Кобринское: ул. Центральная, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15, д. 24, д. 26, д. 28; ул. Школьная, д. 1, д. 3, д. 4;

- пос. Меньково: д. 88;

- пос. Суйда: ул. Центральная, д. 10, д. 5.

По просьбе жителей и в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области проведена экспертиза крыши МКД, изготовлен проект и переданы документы для включения в 2025 г. дома по адресу: пос. Высокоключевой, ул. Олейниковой, д. 36.

Социальная сфера

При администрации поселения работает Совет ветеранов Кобринского поселения, председателем которого является Елена Валентиновна Урусова. Ежегодно наши ветераны получают поздравления к Дню Победы. За отчетный год администрация совместно с комитетом социальной защиты, Советом депутатов и Советом ветеранов Кобринского поселения поздравили с юбилеем 5 человек: 3 человека отметили 90-летний юбилей; один – 95-летний юбилей; еще одной жительнице исполнился 101 год. Именинникам были вручены памятные подарки.

В 2024 году администрацией вручено 398 новогодних подарков для многодетных семей, малоимущих и одиноких граждан, имеющих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, опекаемых, а также семьям мобилизованных граждан и семьям, прибывших на территории Кобринского сельского поселения из ДНР и ЛНР.

Из бюджета Гатчинского муниципального района в 2024 году были выплачены субсидии на оплату комбикормов, которые получили 7 семей.

Наше поселение активно принимает участие в различных конкурсах. В 2024 году их участниками стали:

- «Женщина года» – Татьяна Валерьевна Балабанова;

- «Человек слова и дела» – Дмитрий Александрович Гаврилов;

- «Семья года» – Станислав Романович Голубев;

- «Инициативный гражданин» – Николай Анатольевич Парфенов. Он занял 2 место в номинации «Лучший представитель общественного совета Гатчинского муниципального округа»;

- «Медаль за любовь и верность» вручена семье Куликовых.

В смотре-конкурсе «Подворье» жители поселения участвовали в трех номинациях.

На территории поселения в отчетном году были созданы два ТОСа в пос. Кобринское и пос. Высокоключевой.

Обеспечение безопасности

Два населенных пункта Кобринского поселения подвержены угрозе лесных пожаров: пос. Карташевская и массив «Пижма» (СНТ «Пустошка»).

Два раза в год совместно с 106 ПЧ проводится обследование пожарных водоемов и пожарных гидрантов. По результатам составляются планы по ремонту. В 2024 году проведены работы по устройству и ремонту пожарных водоемов в пос. Высокоключевой (3 шт.), пос. Карташевская (3 шт.), д. Покровка (3 шт.), пос. Прибытково (2 шт.), д. Мельница, д. Руново. Направлено два письма в АО «Коммунальные системы Гатчинского района» о срочном ремонте пожарных гидрантов, находящихся в их собственности.

Сельхозпредприятия ООО «Суйдинское» и Меньковский филиал АФИ произвели опашку своих полей вблизи населенных пунктов.

ДПД в весенний период выезжали на тушение пала травы. Следует отметить оперативную работу членов ДПД, а также актива населенных пунктов. Все возгорания ликвидированы своевременно.

В сентябре 2024 года на территории Кобринского поселения создана новая Добровольная народная дружина (ДНД) «Кольчуга». Дружинники еженедельно проводят патрулирование населенных пунктов.

Финансирование мероприятий по ГО, ЧС и пожарной безопасности ведется из бюджета Кобринского поселения. Ежегодно на профилактику пожаров и обеспечение пожарной безопасности в бюджете выделяется 200 тысяч рублей.

Проблемными остаются вопросы по созданию минерализованных полос в пос. Карташевская по границе с лесом и создание на территории Кобринского поселения местной системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях.

Благоустройство и дороги

Одним из основных направлений работы администрации является благоустройство населенных пунктов. Расходы по статье благоустройство в 2024 г. составили 39 млн рублей, дорожный фонд составил 45,8 млн рублей

За отчетный период за счет бюджетных и привлеченных средств на территории Кобринского о поселения проведены следующие виды работ по благоустройству:

- ремонт и содержание уличного освещения;

- ремонт и содержание дорог;

- организация и вывоз ТКО, уборка контейнерных площадок;

- борьба с борщевиком Сосновского;

- озеленение и организация благоустройства детских площадок;

- обустройство и ремонт братских захоронений и др.;

- спил аварийно-опасных деревьев.

В рамках проекта «Жилье и городская среда» обустроен сквер «Сказка» в пос. Суйда. Общая сумма проекта – 14, 3 млн рублей.

В рамках субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района выполнены (общая сумма – 23,6 млн рублей):

- капитальный ремонт улиц Благодатной и Лесная в пос. Кобринское;

- капитальный ремонт ул. Каштановой в пос. Высокоключевой.

По решению Совета депутатов на последней сессии было принято решение о ремонте четырех дорог в асфальтовом исполнении (на сумму 8,1 млн рублей):

- пос. Карташевская, ул. Руновская (участок от ул. Красной до ул. Меньковской);

- пос. Высокоключевой, ул. Олейниковой (участок от ул. Малороссийской до Среднего проспекта);

- пос. Прибытково, ул. Школьная (участок от контейнерной площадки до ул. 3-я Поперечная) и ул. 3-я Поперечная.

В рамках полученных субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области выполнен ремонт части Большого проспекта в пос. Высокоключевой (участок от ул. Колхозной до котельной) на сумму 4,8 млн. руб.

В рамках закона № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» выполнено благоустройство детской площадки в пос. Кобринское, ул. Центральная, 1Б, 1В, 1Е (1,6 млн рублей).

В рамках закона № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» выполнены мероприятия по подсыпке щебнем улиц

пос. Высокоключевой и д. Мельница (0,9 млн рублей).

За счет средств депутатов Законодательного собрания Л.А. Тептиной и О.В. Белова проведены следующие мероприятия:

- д. Меньково: обустройство парковочной зоны у многоквартирного дома;

- пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 1: приобретение и установка детского игрового комплекса;

- пос. Высокоключевой, ул. Олейниковой, д. 37: ремонт дворовой территории многоквартирного дома;

- пос. Суйда, ул. Парковая: ремонт дворовой территории у детского сада № 21.

В 2024 году на территории Кобринского поселения проводились работы по проведению химических мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского за счет средств областного и местного бюджетов. В

пос. Суйда, с. Воскресенское, пос. Кобринское, пос. Высокоключевой, д. Меньково обработано 40,14 га (3319 тыс. руб.).

За счет субсидий из областного бюджета на территории поселения построено 7 контейнерных площадок (по плану – 6 шт., дополнительная площадка за счет сложившейся экономии). Общая сумма средств – 1,6 млн руб. Дополнительно обустроены 2 контейнерные площадки за счет местного бюджета в пос. Прибытково и д. Покровка.

В период месячника по благоустройству, проходящего с апреля по май, в субботниках активное участие принимала молодежь, работники администрации и Центра культуры Кобринского сельского поселения, активы населенных пунктов. Была проведена санитарная уборка территорий, приведены в порядок памятные и мемориальные места, собрано и вывезено 50 куб. м мусора, посажено более 30 деревьев и кустарников. В течение 2024 года периодически по инициативам граждан, проживающих в поселении, проводились субботники по уборке берега реки Кобринка, спортплощадки у хоккейной коробки в пос. Кобринское, в парке «Березовая роща» в пос. Высокоключевой.

В рамках мероприятий по охране окружающей среды в октябре прошедшего года в парке Приречный высажены 18 лип.

Уличное освещение занимает значительную долю бюджета Кобринского поселения по статье «Благоустройство». Освещение организовано в течение

9 месяцев: с января по май и с августа по декабрь. Обслуживанием уличного освещения на территории поселения занимаются два электрика, Сиверский участок ОАО «ЛОЭСК» (пос. Кобринское).

Электрики администрации С.А. Дриневский и С.Е. Писугин проделали в 2024 году большую работу по установке светодиодных светильников на ул. Огородной в д. Меньково. Были восстановлены несколько линий уличного освещения (пос. Прибытково – ул.Железнодорожная; пос. Кобринское – ул. Центральная (у магазина «Магнит»).

Газификация

В 2024 году на территории Кобринского сельского поселения активно велись работы по догазификации. 12 населенных пунктов участвуют в программе догазификации: пос. Высокоключевой, с. Воскресенское, д. Погост, д. Новокузнецово, д. Кобрино, пос. Кобринское, пос. Карташевская, д. Руново, пос. Суйда, пос. Прибытково, д. Покровка и д. Меньково.

В 2024 году в рамках «Программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области в период 2021–2025 годов» был построен «Газопровод межпоселковый ГРС «Суйда» д. Погост – д. Новокузнецово – пос. Высокоключевой Ленинградской области». Переведен на природный газ МКД по адресу: пос. Высокоключевой, Большой пр., д. 37 и подключена блок-модульная газовая котельная.

В эту же программу включен объект «Межпоселковый газопровод до д. Тихковицы с отводами на д. Старое Колено», ведется проектирование. После завершения строительства появится возможность газификации домовладений в д. Старое Колено.

Культура

На развитие культуры расходы бюджета составили 19,6 млн руб.

В 2024 году Центр культуры Кобринского поселения продолжил вести работу по обеспечению культурно-досуговой деятельности для населения всех возрастов и категорий, были созданы новые объединения. Коллектив принимал участие в районных мероприятиях и проектах, развивал сотрудничество с некоммерческими организациями, а также с учреждениями культуры сельских и городских поселений Гатчинского района.

В состав Центра культуры входят семь структурных подразделений: четыре сельские библиотеки (Высокоключевая, Прибытковская, Кобринская, Меньковская), два дома культуры (Суйдинский, Кобринский) и Карташевский сельский клуб. Всего на базе Центра культуры действуют 28 кружков и любительских объединений.

В отчетный период учреждениями Центра культуры для наших жителей было проведено более 400 мероприятий различной направленности: культурно-массовые мероприятия, мастер-классы, выставки, спортивные мероприятия, для семейного досуга. Их посетили более 20 тысяч человек в культурно-досуговых учреждениях, мероприятия библиотек – более 19 тыс. посещений (книговыдача – более 8 тыс.)

Едиными мероприятиями стали:

- праздник Ивана Купала, который прошел в пос. Карташевская, собрал более 200 человек, среди которых были не только жители поселка, но и гости из других населенных пунктов;

- «Картофельный разгуляй». Осенью традиционно все желающие встречаются на празднике картофеля в п. Суйда, которых наполнен конкурсными работами, спектаклем и музыкальной программой.

Ежегодно в июне жители Коб-ринского поселения принимают участие в Пушкинском празднике. В 2024 году праздник прошел в формате иммерсивного шоу, который посетили более 5 тыс. человек.

В июле 2024 года День Коб-ринского поселения прошел в ярком формате в стилистике ретро, с настоящей ярмаркой местных мастеров, фотохроникой жизни Кобринского поселения, выступлением коллективов местной самодеятельности, а также с участием приглашенного из Гатчинского Центра творчества юных музыкального оркестра Big Band.

Традиционно проводились мероприятия ко всем знаменательным датам, связанным с героическим и историческим прошлым нашего народа.

На территории поселения работают добровольцы Всероссийского движения «Волонтеры Победы».

Регулярно проходили благотворительные акции совместно с организациями-партнерами Коб-ринского поселения. С Женсоветом поселения был проведен благотворительный вещеворот с целью обеспечения одеждой малоимущих семей.

С 2024 года на базе Прибытковской библиотеки проходят танцы и занятия йогой, встречается клуб вязания, участники отправляют посылки в зону СВО.

В Высокоключевой библиотеке местные жители плетут маскировочные сети.

В 2024 года проведен ремонт кровли в зданиях Кобринской и Прибытковской библиотек. В Прибытковской библиотеке осуществлен ремонт напольного покрытия в одном из помещений.

Молодежная политика и спорт

В 2024 году в летний период две подростковые бригады в составе 22-х человек (20 подростков и 2 бригадира) трудились на благоустройстве территории поселения.

В штате Кобринского территориального управления нет специалиста по физкультуре и спорту, по договору возмездного оказания услуг был принят инструктор по спорту на 2024 год. Он активно занимался вовлечением молодежи, проживающей на территории Кобринского поселения, в спортивную жизнь. На территории поселения было проведено более 18 спортивных мероприятий (в 2023 – 17) для учащихся школ, детских садов и жителей поселения.

В поселении сформированы:

- сборная команда по футболу, мини-футболу «Союз» (тренер – Федор Васильевич Неклюдов);

- сборная команда по хоккею с шайбой «Кобрино» (руководитель – Иван Игоревич Иванов).

Команда «Союз ГМР» стала победителем турнира по мини-футболу на призы главы администрации Новосветовского поселения памяти В.М. Сеньшинова. В детско-юношеской мини-футбольной лиге имени Г.Л. Тимофеева команда «Союз 2010» стабильно держится на лидирующих позициях.

Под руководством тренера Сергея Викторовича Симонякина проводятся занятия по «Киокушин». Ребята, представители нашего поселения, занимают призовые места на соревнованиях районного и областного уровней, входят в состав сборной Ленинградской области по «Киокушин» и представляют нашу область на чемпионатах России.

Деятельность по молодежной политике организована в ученических советах Высокоключевой и Кобринской школ. В органах ученического самоуправления задействован 51 человек, численность молодых людей, привлекаемых в мероприятиях ученических советов, – 149 человек.

9 человек входят в число активистов молодежного совета поселения, однако в мероприятиях численность вовлеченной молодежи достигает 95 человек.

Планы на 2025 год

В течение 2024 года администрация Кобринского поселения участвовала в конкурсных отборах, проводимых различными комитетами Ленинградской области и администрацией Гатчинского муниципального района:

1. Формирование комфортной городской среды:

- благоустройство общественной территории – парк «Сиреневый бор» в пос. Высокоключевой.

2. Субсидии по областному закону № 10-оз:

- ремонт дороги пос. Кобринское, ул. Мира от д. 1 до д. 29 (заявка ТОС),

- приобретение щебня для пос. Высокоключевой и д. Погост (общественные советы).

3. За счет средств депутатов Законодательного собрания:

- приобретение детских игровых элементов на детские площадки в пяти населенных пунктах;

- ремонт дворовой территории у д. 38 по ул. Олейниковой в пос. Высокоключевой;

- ремонт дворовой территории у д. 92 в д. Меньково.

4. Ремонт автомобильных дорог:

- капитальный ремонт дороги в пос. Высокоключевой: Липовая аллея, Кленовая аллея и Сосновая аллея;

- капитальный ремонт дороги в д. Пижма, Ягодный переулок;

- ремонт дороги в д. Меньково, ул. Научная;

- ремонт дороги в п. Суйда, ул. Центральная, участок от автодороги «Гатчина-Куровицы»;

- ремонт дороги в пос. Высокоключевой по Среднему проспекту от д. 55 по ул. Торговой до ул. Малороссийской;

- ремонт разворотного кольца в пос. Высокоключевой, ул. Олейниковой.

5. Запланировано строительство трех контейнерных площадок.

6. Продолжится борьба с борщевиком Сосновского.

7. Запланированы денежные средства на уборку свалок, спил аварийных деревьев и посадку зеленых насаждений.

8. В бюджете области на 2025 год предусмотрены средства на реновацию Кобринской школы.