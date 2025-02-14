Между нами биохимия. Что наука знает о любви

«Идеал романтической любви» является центральной составляющей множества книг, песен, фильмов и сериалов. Такое же важное место мечты о любви занимают и в человеческой жизни. Эксперты Пироговского Университета - Георгий Фёдорович Куракин, ассистент кафедры биохимии медико-биологического факультета и Марина Георгиевна Ивашкина, доцент кафедры общей психологии и психологии развития Института клинической психологии и социальной работы, кандидат психологических наук, рассказали, как развиваются наши чувства от влюбленности до любви.

Наука пока не нашла точного ответа на вопросы о том, как, где и в какой момент «принимается решение» влюбиться. Биохимия может помочь разобраться лишь в развитии этого процесса в нашем мозге, а психология — подсказать, как на него влияет внешний мир: воспитание, среда, социальные факторы. Основной нейромедиатор влюбленности фенилэтиламин — это сильнейший эмпатоген, вещество, которое повышает нашу склонность к формированию тесных межличностных отношений. Его рецепторы находятся в основном на пресинаптической мембране нейронов, высвобождающих норадреналин, серотонин и дофамин. Связываясь с рецепторами, фенилэтиламин усиливает высвобождение этих нейромедиаторов. Дофамин и серотонин «отвечают» за ощущение счастья и удовлетворенности. Норадреналин, повышающий агрессию, способствует проявлению «напора».

«Повышение уровня фенилэтиламина создает то самое ощущение “крыльев за спиной и бабочек в животе”, но одновременно он выполняет важную функцию — обеспечивает нам возможность тесно сблизиться с чужим, по сути, человеком», — рассказывает Георгий Фёдорович.

Эксперт отмечает, что такой «нейрохимический сдвиг» — нормальный процесс, физиологическая реакция, без которой романтическая любовь была бы невозможна, а наша способность формировать отношения — сильно снижена. По словам Георгия Фёдоровича, фенилэтиламин — не «источник» влюбленности. Есть механизмы, которые запускают его секрецию в гипоталамусе, и, вероятно, они и являются первопричиной чувств. «Почему мы выбираем тот или другой тип людей, как возникает симпатия — это сложные вопросы, многое зависит как от генетических факторов и особенностей формирования нейронных связей у конкретного человека, так и от культурных особенностей и конкретной ситуации. Важно понимать, что биохимия отвечает на вопрос, как развивается влюбленность, но не объясняет, почему мы влюбились», — отмечает Г.Ф. Куракин.

Вопросы влюбленности и любви, по словам эксперта, имеют не менее сложный нейробиологический аспект, чем вопросы устройства человеческого сознания, и полноценного ответа на них у науки пока нет. Как развивается влюбленность С точки зрения психологии влюбленность чаще всего рассматривается как первый этап отношений, выраженная взаимная симпатия. Эмоциональная сфера иерархична: у нее есть базовая (аффективная), основная (эмоциональная) и высшая (чувственная) составляющие. Базовая составляющая — это обусловленные биологией эмоциональные состояния, которые очень трудно поддаются контролю.

«К ним относятся аффекты, настроение, фрустрация, стрессы и страсти. И когда мы говорим о влюбленности, тут больше про страсть, — объясняет Марина Георгиевна Ивашкина. — Это не низменные, но базовые вещи — биологические, импульсивные, связанные в большей степени с темпераментом человека». К основному уровню эмоциональных явлений относят радость, интерес, обиду, стыд, вину и др., то есть реакции и способы самовыражения, которые формируются в процессе воспитания. «При развитии влюбленности добавляется что-то с этого уровня. У кого-то это ревность и агрессия, у кого-то — обиды и тревога, у кого-то — радость. Именно на этом уровне присутствует множество эмоциональных оттенков, придающих нашей влюбленности, как кажется порой, уникальный, неповторимый “вкус”», — рассказывает психолог. Высший же уровень эмоциональных состояний — чувства, которые окрашивают не столько переживания «здесь и сейчас», сколько весь жизненный путь человека, определяют ценностные ориентиры и установки личности.

Влюбленность, по словам психолога, несет в себе в основном первые два компонента и совсем чуть-чуть третий. Переход на высший уровень эмоциональных явлений позволяет говорить уже не о влюбленности, а о любви — интегрированном большом чувстве.

Хочу быть всегда влюбленным

Эксперты Пироговского Университета сходятся во мнении, что идея вечной влюбленности остается лишь мечтой, состоянием, не приспособленным для жизни. На первом этапе влюбленности возникает легкая зависимость, как психологическая, так и физиологическая, от объекта симпатии. Она создает основу для развития эмоциональной близости и привязанности. Состояние, которое формируется в этот момент, похоже на обсессивно-компульсивное расстройство. Человека сопровождают навязчивые мысли о встрече с возлюбленным, он ищет причины и поводы для общения. При этом, по словам биохимика, ничего патологического в данном механизме нет. Чтобы мы могли с каким-то человеком сформировать тесные отношения, нужно стать немножко зависимыми от него. Индуцированная влюбленностью зависимость проходит вместе со снижением уровня фенилэтиламина.

«Эта реакция довольно кратковременна. “Нейромедиаторный кавардак” сходит на нет — вне зависимости от того, была ли влюбленность счастливой или нет», — говорит Георгий Фёдорович Куракин.

Марина Георгиевна Ивашкина дополняет его мысль: «Страстные переживания влияют и на физиологию, и на психику, подобно стрессу. Представляете, если бы человек все время был на пике переживаний? Что произошло бы с сердечно-сосудистой, эндокринной и другими системами организма?».

Любовь — вся жизнь, а влюбленность — лишь ее часть

Устойчивость отношениям, возникшим благодаря влюбленности, придают другие биохимические реакции. «Прежде всего это повышение уровня окситоцина и вазопрессина, которые стимулируют чувства доверия и привязанности. Выброс таких веществ тоже запускается высшими психическими центрами мозга. То есть на уровне нейронных контуров “принимается решение” влюбиться, затем где-то там же “принимается решение” любить дальше», — поясняет Георгий Фёдорович.

По словам эксперта, биохимия помогает выстроить эмоциональные и поведенческие реакции сообразно возникшим чувствам, но преувеличивать ее роль в укреплении отношений не нужно. То, как они будут развиваться, зависит уже от выстроенного доверия, общения и в первую очередь от выбора людей — быть или не быть вместе.

На первом этапе влюбленности происходит идеализация, а затем, после снижения эйфории от этого чувства, люди переходят к узнаванию, пониманию друг друга, «снятию масок» и взаимодействию с реальным человеком — таким, какой он есть.

Марина Георгиевна Ивашкина рассказывает, что по завершении этапа влюбленности у людей появляется выбор. Если они понимают, что действительно любят друг друга и хотят продолжить свои отношения, то спокойно отнесутся к переходу из одного состояния в другое, несмотря на то что интенсивность эмоциональных реакций снизилась. Состояние любви понравится им даже больше, потому что оно более «долговечное». Эксперт поясняет, что за всю жизнь человек может проявлять и испытывать множество форм любви. Например, детско-родительскую безусловную любовь, дружескую любовь, в основе которой лежат уважение и симпатия, любовь между мужчиной и женщиной, включающую как эмоциональный, так и физический компонент.

Психолог напоминает, что рассматривать влюбленность нужно как часть большого процесса — человеческой жизни. «Мы реализуемся как мужчины и женщины, мужья и жены, родители, друзья. Это больше, чем состояние влюбленности. Если посмотреть в целом, то влюбленность — лишь маленькая часть жизни, а любовь — вся жизнь», — заключает Марина Георгиевна.

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