Более 100 проектов от жителей Ленобласти претендуют на звание лучшей «Родной игрушки» нашей страны
Объявлены результаты заявочной кампании Всероссийского конкурса «Родная игрушка», который проводят Общество «Знание» и Движение Первых. Более 28 тысяч авторских идей получили организаторы конкурса. Среди инициатив, которые рассмотрят эксперты, свыше 100 проектов от представителей Ленинградской области.
Жюри предстоит провести оценку работ, результаты отбора объявят на заседании оргкомитета 3 марта.
Напомним, конкурс был инициирован для того, чтобы выявить и поддержать проекты по производству оригинальных отечественных игр и игрушек, которые разработаны с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.
Что касается промежуточных итогов, то лидером по количеству заявок стала номинация «сюжетно-образная игрушка», она объединила более половины всех претендентов. Кроме того, каждый четвертый участник конкурса выбрал для реализации своей идеи формат настольных игр. Конструкторы и сборные модели воплотили в концепциях 6% участников. Номинация «техническая и технологическая игрушка» набрала 3% от общего числа заявок, а «мультимедийный проект» – 4%.
«Конкурс «Родная игрушка» получился по-настоящему масштабным, он объединил всю страну – от Калининграда и до Владивостока. У меня уже была возможность ознакомиться с некоторыми заявками и, знаете, я лишний раз убедился, что у нас – россиян – огромный творческий потенциал и безмерное уважение к своей культуре и истории. Хочу поблагодарить конкурсантов за их труд и вовлеченность, за понимание, что игрушка – это не просто забава, но проводник в познание мира. Знаете, я искренне считаю, что каждая заявка – это вклад в сохранение культурного кода России, вклад в наше будущее. Вместе у нас получится сделать так, чтобы родная игрушка снова заняла свое место в семьях, детских садах и школах», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Добавим, что воплотить в жизнь свои идеи решились участники из 89 регионов страны. Экспертам предстоит отобрать несколько десятков концепций в различных номинациях, которые пройдут в следующий этап – «Моделирование».
Официальными партнерами конкурса являются маркетплейс Ozon и ГК «Детский мир». Стратегическим партнером «Родной игрушки» стала социальная сеть ВКонтакте.
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