Встреча была посвящена преемственности поколений: «Три войны – три поколения». Ее приурочили к 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Перед школьниками выступили председатель правления Гатчинской организации Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Александр Давыдов, председатель совета ветеранов Росгвардии в Гатчинском округе, ветеран боевых действий на территории Северо-Кавказского региона Валерий Пименов. Во встрече также принял участие и представитель Росгвардии – участник Чеченской кампании.

Ветераны рассказывали о своей службе в горячих точках, о боевом братстве, о подвигах товарищей, показывали старые фотографии. Говорили и о современности – специальной военной операции, где наши бойцы вновь защищают Отечество. Дети слушали с интересом и, конечно, с удовольствием примеряли головные уборы «афганцев» и голубые береты ВДВ, обмундирование росгвардейцев. Завершилась встреча минутой памяти о погибших защитниках Родины под легендарную песню «Офицеры».

Узнавать о героических страницах прошлого от непосредственных участников событий, в буквальном смысле прикасаясь к истории своей страны, гораздо интереснее и познавательнее, чем читать на страницах учебника. Ветераны боевых действий Гатчинского округа регулярно проводят встречи со школьниками и молодежью, занимаясь по-настоящему патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Андрей Соколов

Фото Сергея Чекунова