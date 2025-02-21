ГК «Северо-Западный Холдинг» - одно из ведущих предприятий в сфере лесозаготовки, переработки древесины и производства биотоплива. Территория производства занимает 60 гектаров с автопарком из 60 единиц техники и ежегодно изготавливает более 200 000 кубометров древесины. Предприниматели, студенты и гости Ленинградской области в ходе экскурсии погрузились в историю производства, посетили современные цеха, оснащенные передовым оборудованием, лесные угодья и склады готовой продукции, где оценили масштабы производства и его экспортный потенциал, а также познакомились с работой специалистов ремонтной службы и механического цеха, действующих на территории предприятия.

Генеральный директор компании Иван Иванов, выступивший в роли экскурсовода, рассказал о пути развития предприятия: от обеспечения строительными материалами в послевоенные годы до создания высокотехнологичного производства сегодня. «История нашего предприятия — это путь от вызовов прошлого к инновациям будущего. Мы прошли через множество испытаний, которые сформировали нашу устойчивость и стремление к развитию. Сегодня мы гордимся тем, что смогли не только сохранить наследие, но и превратить его в современный завод, вносящий вклад в развитие отрасли и экономики региона», — подчеркнул Иван Иванов.

Особое внимание участников экскурсии привлек крупнейший в России пеллетный завод, норма выработки которого 2000 тонн в месяц. «Европейский рынок ежегодно потребляет миллионы тонн пеллет, и мы гордимся тем, что наша продукция пользуется спросом не только в России, но и за границей. С увеличением цен на российский газ, развитие рынка котлов, использующих древесные гранулы в Европе, становится не только экономически оправданным, но и открывает для нас большие возможности для экспорта и инновационного развития в этой сфере», — отметил Иван Иванов.

Студентка 2-го курса Подпорожского политехнического техникума Ксения Романова поделилась своими впечатлениями о ходе проведения экскурсии и перспективами развития индустриального туризма для обучающихся вузов и сузов Ленобласти: «Как обучающаяся по направлению „Технология деревообработки“, я могу с уверенностью сказать, что такие познавательные экскурсии очень важны для образовательного процесса. Они позволяют узнать много нового и интересного».

Экскурсия стала важным шагом в укреплении связей между предприятием и местным бизнес-сообществом. О пользе экскурсии для налаживания контактов и создания новых предложений поделился начальник производства ООО «ЦСП-СВИРЬ» Владимир Ашарчук: «Экскурсия на производство стала для нас важным шагом к новым возможностям. Мы получили ценную информацию для нашего предприятия, а также наладили контакты в области механообработки. Эти связи будут особенно важны для нас в рамках импортозамещения запчастей и комплектующих для нашего производства».

Экскурсия стала ярким примером успешного сочетания богатой истории и современных технологий, демонстрирующим потенциал Ленинградской области как одного из ключевых промышленных регионов страны.

Напомним, «Индустриальные маршруты Ленобласти» — это цикл экскурсий на промышленные предприятия Ленинградской области. Проект предоставляет уникальную возможность предпринимателям, студентам и туристам погрузиться в специфику работы областных производств, ознакомиться с их стратегическими подходами в менеджменте, маркетинге и управлении персоналом.

Реализация проекта «Индустриальные маршруты Ленобласти» способствует формированию практикоориентированной системы профориентации, решению кадрового вопроса, созданию положительного имиджа российских предприятий и повышению лояльности к качеству продукции российских производителей.

В ходе практической подготовки проекта «Индустриальные маршруты Ленобласти» специалисты пяти предприятий различных отраслей промышленности Ленинградской области изучили экскурсионные инструменты, благодаря которым разработали уникальные маршруты компаний.

Проект реализуется с сентября 2024 года на средства гранта Губернатора Ленинградской области, предоставленного из областного бюджета в рамках государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».