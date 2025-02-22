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Делегация Гатчинского округа посетила подшефный Юнокоммунаровск

Делегация Гатчинского округа посетила подшефный город Юнокоммунаровск Енакиевского городского округа Донецкой Народной Республики.

Рубрики:  Общество

 Делегацию возглавила руководитель администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. Вместе с сотрудниками администрации и руководителями территориальных управлений они доставили в город партию необходимых материалов для ремонта школы искусств, музыкальные инструменты и учебные пособия.

- Теплая встреча и обмен опытом в местной администрации укрепили наши дружеские отношения. Благодарственная грамота от школы искусств за заботу и поддержку – большая честь для всего Гатчинского округа, - поделилась Людмила Нещадим.

 