Делегация Гатчинского округа посетила подшефный Юнокоммунаровск

Делегацию возглавила руководитель администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. Вместе с сотрудниками администрации и руководителями территориальных управлений они доставили в город партию необходимых материалов для ремонта школы искусств, музыкальные инструменты и учебные пособия.

- Теплая встреча и обмен опытом в местной администрации укрепили наши дружеские отношения. Благодарственная грамота от школы искусств за заботу и поддержку – большая честь для всего Гатчинского округа, - поделилась Людмила Нещадим.