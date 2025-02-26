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Жителям Ленобласти рассказали, как оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) позволяет не только формировать накопления на будущее, но и получать налоговый вычет со взносов. Это отличный способ снизить налоговую нагрузку и вернуть часть внесённых средств.

Рубрики:  Общество

О программе долгосрочных сбережений

В 2024 году в России заработала программа долгосрочных сбережений (ПДС) — новый инструмент для накоплений с поддержкой государства. Участники программы делают взносы, а государство дополнительно софинансирует их — до 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет.

Программа также предусматривает налоговый вычет и даёт возможность перевести в неё средства накопительной пенсии. Благодаря этому ПДС сочетает личные накопления, государственную поддержку и налоговые льготы, делая процесс формирования капитала более выгодным.

По данным Сбера за 2024 год, жители Ленинградской области заключили более 22 тысяч договоров долгосрочных сбережений при помощи СберНПФ и отложили в такие копилки почти 535 млн рублей. На эти личные взносы люди могут получить налоговый вычет.

Какую сумму можно вернуть?

Максимальная сумма, с которой можно вернуть налог, составляет 400 тыс. рублей. В неё включаются взносы по трём видам продуктов: индивидуальному инвестиционному счёту третьего типа (ИИС III), программе долгосрочных сбережений (ПДС) и договору негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

За взносы 2024 года можно вернуть от 52 тыс. до 60 тыс. рублей в зависимости от ставки НДФЛ. Однако с 2025 года, после введения пятиступенчатой шкалы налогообложения, максимальный размер возврата увеличился. Если доход облагается по ставке 22%, то участник программы сможет вернуть 88 тыс. рублей при взносе 400 тыс. рублей. При стандартной ставке 13% сумма возврата останется на уровне 52 тыс. рублей.

Как оформить налоговый вычет?

Существует два способа получить вычет: упрощённый и классический.

Упрощённый способ (без декларации)

Если вы не хотите заполнять декларацию и собирать документы, то можно получить вычет в автоматическом режиме через личный кабинет налогоплательщика. Это простой и быстрый вариант, который доступен тем, кто исправно платит НДФЛ и имеет зарегистрированную учётную запись на сайте налоговой службы.

НПФ, в котором вы открыли ПДС, до 25 февраля передаст сведения о ваших взносах за предыдущий год. На их основе налоговая до 20 марта подготовит заявление на вычет в вашем личном кабинете налогоплательщика. Останется только подписать заявление и указать реквизиты для перечисления денег. Никаких дополнительных документов не потребуется.

Но есть нюанс. Если после 20 марта заявление так и не появилось, придётся самостоятельно обратиться в налоговую по месту жительства, чтобы выяснить причину. Также важно, чтобы ваши персональные данные в НПФ были корректными — если они изменились, обновите их заранее.

Классический вариант: декларация и справка

Тем, кто привык к традиционному способу оформления налогового вычета, подойдёт вариант подачи декларации 3-НДФЛ. Этот способ требует немного больше времени, но всё равно достаточно прост.

Для оформления понадобится:

  • Декларация 3-НДФЛ
  • Справка об уплате пенсионных взносов (форма КНД 1151157).

Получить справку по форме КНД 1151157 можно в своем НПФ. Для этого нужно отправить письменный запрос, например, на адрес фонда. В запросе укажите: ФИО, дату рождения, номер договора. Обычно документ готовят не более 10 рабочих дней, но сроки в разных НПФ могут отличаться. При этом если фонд настроил электронное взаимодействие с Федеральной налоговой службой, то НПФ направит такую справку сразу в ведомство.

Подавать выписку по счёту и копию договора теперь не требуется. Оформить декларацию можно как через личный кабинет налогоплательщика, так и в отделении ФНС по месту жительства.

Важно помнить, что налоговый вычет на личные взносы в программу долгосрочных сбережений оформить не получится, если человек:

  • начал получать выплаты по договору ПДС;
  • расторг договор ПДС;
  • открыл три и более договоров ПДС;
  • не получает доход, с которого платит подоходный налог (например, ИП).