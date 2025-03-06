Ценное наследство

Фируза Шаиховна Гумерова, дочь (30 лет отработала воспитателем в детском саду):

– Наша семья – древний род татар и башкир. Мы родом из Башкирии. Семья была очень трудолюбивая, занималась сельским хозяйством. Мой отец – Шаих Шарипов родился в 1921 году в деревне Старо-Баишево, Дюртюлинского района, Башкирской АССР, мама – Шамсия Шаихова родилась в 1923 году. Поженились они уже после войны, а пока папа был на фронте, они писали друг другу письма. Папа участник войны с первого дня, с 22 июня 1941 года. И прошел он ее до конца, освобождая Родину от захватчиков. Нам, детям, он почти ничего не рассказывал. Когда мы – маленькие дети – его пытались расспросить, он говорил: «Что можно рассказать о проклятой войне?» И многое о нем мы узнали уже тогда, когда его не стало. Наш Победитель до войны окончил сельскохозяйственный техникум. Он хотя и молодой был, но очень грамотный, образованный человек. Успел поработать агрономом в одном из районов Башкирии. А осенью 1940-го года его забрали на срочную службу. Когда началась война, наш папа повоевал на самых разных фронтах. Вот и на Волховском фронте тоже. Здесь, где мы теперь живем. Во время войны получил звание младшего лейтенанта, окончил Ленинградское артиллерийское училище. Когда закончилась война, отец был уже в чине капитана, остался служить в армии до 1955 года. А затем демобилизовался и с семьей переехал в Башкирию. Трудился на тракторной станции, затем агрономом.

Где бы ни работал, он – человек, который прошел войну, везде себя показал очень ответственным, дисциплинированным, грамотным специалистом. В 1961 году он перешел работать в школу учителем химии и биологии. Представляете, окончил пединститут в 47 лет! А когда вышел на пенсию, бывший фронтовик тоже не сидел сложа руки, а помогал колхозу, как мог.

Когда началась война, для защиты нашей Родины поднялся весь наш народ. И в том числе и мои отец, дядя, дедушка, который погиб на Ленинградской земле. Все вместе встали и сплотились как единый кулак. Русские, узбеки, башкиры, армяне, татары… Все народы. Я думаю, что их единство и дружба – вот что помогло им победить, а потом еще восстановить страну после такой разрушительной войны. Я знаю, что потом, после войны, эту дружбу хранили наши победители, переписывались друг с другом: письма летели во все края – на Кавказ, в Азию, на Урал и Украину, в Белоруссию, на Дальний Восток. 2025 год объявлен Годом Победителей. Мы все считаем себя потомками Победителя и гордимся подвигами отцов и дедов.

Елена Раисовна Шарипова, внучка, переводчик ООО «КИНЕФ»: – Когда я думаю про своего дедушку, мне вспоминаются стихи из кинофильма «В бой идут одни старики» про интернациональную летную эскадрилью: «Кто сказал, что нужно бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне!» Я думаю, неслучайно нам в наследство остался песенник… Он ушел очень рано, я его почти не успела узнать, мне было всего три года. Но я запомнила его голос, как он пел. Сейчас мы всей семьей очень стараемся передать все, что мы узнали о дедах, наших Победителях, своим детям. Потому что это очень важно и для нашей семьи, и для нашей страны – помнить и знать своих Героев. Дамир Шарипов, правнук, 9 лет: – В каждой семье есть свои реликвии – вещи, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Эти вещи не обязательно дорогие, но они ценны как память, как история рода. Есть такие вещи и в моей семье. В годы войны мой прадед боролся против фашистских захватчиков, дошел до Германии. Оттуда он привез песенник, который вел в годы войны и после ее окончания.

Пожелтевшей бумаги касаюсь несмелой рукой,

На листках - стихотворные строчки и блеклые даты.

Это песенник старый с нелегкой военной судьбой,

На страницы отдельные грозной эпохой разъятый.

Эти песни на память записаны дедом моим,

И чернильные строчки от времени стерлись местами.

Дед прошёл всю войну до Германии, видел Берлин,

Ранен был, но вернулся на фронт, ратный долг выполняя.

Неизвестно, когда этот песенник был заведен,

Но историей дышит в нём каждая строчка и слово.

Я читаю - и сердце трепещет над каждым листком.

Здесь известные песни и те, что совсем незнакомы.

Есть военные песни - в них вера в победу слышна,

И тоска, и тревога, что сердце солдатское точит.

В этих песнях простых навсегда отразилась война:

«Письма с фронта», «Солдатке», «На Родину», «Синий платочек».

И газетные вырезки тоже встречаются здесь,

Но стихов, от руки аккуратно записанных, больше.

А под ними проставлены даты, названия мест:

Обергоф, Виттенберг или маленький госпиталь в Польше.

Есть и песни Победы, их тоже мой дед записал.

В его почерке трепет руки ощущаю невольно.

Можно только представить, что каждый тогда испытал,

И в стихах этих радость победная смешана с болью.

Отрывок из стихотворения Елены Шариповой

Песенник – это такая тетрадь, куда записывали слова полюбившихся песен, чтобы не забыть. Вместе с прадедом песенник много путешествовал, поэтому края его ветхие, потрепанные, а страницы пожелтели от времени. И тем удивительнее, что он все-таки сохранился, несмотря на прошедшие годы. Стихи записаны в разные годы, разными чернилами и в разных городах. Этот песенник – память о прадеде, ведь все песни он собирал сам, аккуратно вырезая их тексты из газет или записывая по памяти своей рукой. Но это еще и свидетель истории. Песни военных лет поддерживали боевой дух, утешали, помогали пережить тяжелые годы, давая надежду на победу и возвращение домой. Встречаются в песеннике стихи и на татарском языке. Я мечтаю, что когда-нибудь выучу татарский язык и сам прочитаю эти стихи. Последняя запись в тетрадке сделана 28 мая 1946 года. А после нее – детские рисунки. И это значит, что прадед вернулся с войны домой, после чего женился и обзавелся детьми.

Светлана СОЛОНИЦЫНА

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