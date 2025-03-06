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Участникам СВО из Ленобласти расскажут, как открыть свой бизнес

Ленинградский Фонд поддержки предпринимательства запускает образовательную программу для участников специальной военной операции «Бизнес Героев 47». Благодаря обучающему курсу, военные, завершившие службу в зоне СВО, смогут получить знания в предпринимательской области и открыть свое дело при поддержке опытных специалистов.

Рубрики:  Бизнес

Образовательная программа состоит из нескольких модулей. В первом участники СВО узнают, как находить и анализировать бизнес-идеи, а также изучат современные тенденции на рынке и принципы определения целевой аудитории. В рамках второго им расскажут о формах регистрации бизнеса, налогообложении и оптимизации расходов.

Кроме того, программа охватывает и другие важные направления, такие как основы маркетинга, финансовое и бизнес планирование. Завершающим этапом обучения станет защита собственного проекта. 

- Обучение в рамках программы «Бизнес Героев 47» предоставляет участникам специальной военной операции уникальную возможность получить необходимые знания и навыки для успешного ведения собственного бизнеса. После обучения и защиты собственного проекта военным выдадут сертификат, подтверждающий прохождение предпринимательского курса. Кроме того, у них появится возможность получить грант в размере 750 тысяч рублей на открытие или развитие своего дела, - отметила заместитель директора по социальным и креативным проектам Ленинградского Фонда поддержки предпринимательства Анастасия Земскова.

Обучение пройдет бесплатно с 24 по 27 марта в Фонде поддержки предпринимательства по адресу: г. Санкт-Петербург, ст. м. Ладожская, проспект Энергетиков, 3А, бизнес-центр «Лада» (9 этаж).

 Подать заявку можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/67c6f0d302848fc6ef24f9c3/

 

Фото: Ленинградский фонд поддержки предпринимательства