Женский бизнес — это серьезно

«Очень благодарен вам за поддержку участников специальной военной операции, наших подразделений, которые находятся сейчас за «ленточкой». Я знаю, что каждая из вас в силу возможностей своего бизнеса оказывает очень серьезную поддержку фронту. Кто-то оказывает такую поддержку на регулярной основе, например, продуктами питания. Я даже знаю целый ряд предприятий, которые с момента начала СВО определили процентный объем продукции длительного хранения, которую они производят и отправляют нашим бойцам. Это, конечно же, и финансовая помощь, и помощь экипировкой, и одеждой, и другой продукцией бизнеса», – отметил глава региона.

В Ленинградской области более 30 тысяч женщин-предпринимателей (40% от общего числа предпринимателей региона). 90% — социального бизнеса реализуется женскими силами. В 2024 году регионом выдано 45 грантов социальным предприятиям на общую сумму 21,2 млн рублей и 88 грантов для молодых предпринимателей на 41,2 млн рублей.