Стартовал международный проект «80 лет нашей Великой Победе»

Молодежный парламент при Государственной Думе и Молодежный совет (парламент) при Национальном собрании Республики Беларусь разработали проект по сохранению исторической памяти наших стран.

Проект представляет собой телеграм-канал, в котором публикуются новостные сводки с фронта Великой Отечественной войны. Начиная с 19 февраля 2025 года, за 80 дней до Дня Победы, будут публиковаться новости тех дней, письма участников Великой Отечественной войны и другие исторические справки, сохранившиеся в Российской Федерации и Республики Беларусь.

Главная цель проекта – создать инструмент, который сможет показать, как проживали те дни участники Великой Отечественной Войны на фронте и в тылу. В едином информационном поле читатели проекта узнают о том, как Советский Союз шел к Победе.

Принять участие в проекте может каждый житель Российской Федерации и Республики Беларусь старше 14 лет. Передать информацию для публикации в канале проекта можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/67ac359b5056906c65825c33/