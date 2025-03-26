Ленинградцы повышают финансовую грамотность

Как отмечают в Региональном центре финансовой грамотности, Ленобласть демонстрирует значительные успехи в реализации программ по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры среди населения. В 2024 году Ленинградская область достигла ключевых показателей, предусмотренных Региональной программой повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры на 2024-2030 годы.

Особое внимание уделялось школьникам, студентам, гражданам пенсионного возраста и представителям малого и среднего бизнеса. Для этого были организованы образовательные семинары, тренинги и тематические уроки, он-лайн вебинары, а также внедрены тематические занятия для дошкольников.

Важный вклад внесли Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области и Служба финансового уполномоченного, которые проводили консультации и разъяснительную работу по защите финансовых прав граждан.

Для повышения доступности знаний активно использовались цифровые технологии: НИФИ Минфина России создана платформа «моифинансы.рф», на которой жители региона могут получить информацию о планировании бюджета, защите от мошенничества и других аспектах управления финансами. Кроме того, через социальные сети и мессенджеры органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ленинградской области было распространено более 6 000 информационных материалов.

По итогам года уровень осведомлённости населения о финансово грамотном поведении вырос в среднем на 4% для шести категорий населения.

В 2025 году планируется увеличить охват обучающихся до 70 тысяч человек в год, а также усилить работу с социально уязвимыми группами населения.

«Ленинградская область продолжает задавать высокую планку в вопросах финансового просвещения, делая знания доступными для каждого жителя региона. Эти инициативы не только способствуют повышению качества жизни граждан, но и укрепляют экономическую стабильность региона в целом», — подчеркивают в Региональном центре финансовой грамотности.